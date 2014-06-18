更新版 1-《全球汇市》美元走软，因美联储下调今年成长预估

* 市场认为美联储声明立场温和，确认了“长期利率将低于央行之前预估”的主题

* 美联储下调今年成长预估

* 英国央行会议记录使提前升息预期降温 (新增文末表格)

路透纽约6月18日 - 美元兑欧元和日圆周三走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明基调温和，联储在声明中下调今年成长预估，并暗示长期利率可能低于联储之前的预估。

投资者之前预期美联储将上调美国经济成长预估，因之前公布了一系列强于预期的经济数据。

但事与愿违，美联储将2014年成长预估从之前预估的约2.9%调降至2.1%-2.3%。

法国农业信贷银行驻纽约的汇市策略师Mark McCormick称，“声明基调总体温和。人们之前预计美联储会确认通胀攀升，失业率回落。”

美联储将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元，其中200亿美元购买公债，150亿美元购买抵押贷款支持证券(MBS)。

在下午的交易中，美元兑日圆 小跌，报102.12日圆。欧元兑美元 上扬0.1%，报1.3562美元。

利率期货价格反映出市场认为美联储将在明年年中开始升息。

更为重要的是，美联储政策委员还调降了对长期利率的预估。对长期联邦基金利率的预估中值为约3.75%，3月时的预估中值为约4%。

“债市春季的涨势使市场已基本消化了上述变化，”LPL Financial的投资策略师Anthony Valeri表示。

“短期利率攀升速度的预估被上调，这抵消了长期利率预期回落所产生的影响。总之，这应在一定程度上巩固了较长期利率将低于美联储之前的预期主题。”

**英国央行会议记录拖累英镑走低**

今日稍早英国央行发布的6月4-5日政策会议记录显示，政策委员希望在升息前看到更多经济中的闲置产能被消化的证据。这拖累英镑兑美元和欧元走软。

包括英国央行总裁卡尼上周四的讲话在内，一批央行决策者近期的讲话使市场预期，在本月稍早的会议上，有一位政策委员可能投票支持升息。

英镑兑美元 纽约尾盘上扬0.1%，报1.6974美元。欧元兑英镑 攀升0.1%，报0.7994英镑。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3595 1.3545 +0.37 -1.09 1.3745

美元/日圆 101.91 102.14 -0.23 -3.22 105.30

欧元/日圆 138.57 138.38 +0.14 -4.19 144.63

美元/瑞郎 0.8953 0.8992 -0.43 +0.28 0.8928

英镑/美元 1.6992 1.6963 +0.17 +2.63 1.6556

美元/加元 1.0836 1.0858 -0.20 +2.03 1.0620

澳元/美元 0.9405 0.9333 +0.77 +5.52 0.8913

欧元/瑞郎 1.2176 1.2183 -0.06 -0.77 1.2271

欧元/英镑 0.7998 0.7986 +0.15 -3.60 0.8297

新西兰元/美元 0.8729 0.8659 +0.81 +6.37 0.8206

美元/挪威克朗 6.0083 6.0030 +0.09 -0.96 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1688 8.1323 +0.45 -2.04 8.3387

美元/瑞典克朗 6.6410 6.6361 +0.07 +3.17 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0295 8.9885 +0.46 +2.06 8.8474