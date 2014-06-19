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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 13:21 BJT

《全球汇市》美元在两周低点附近徘徊，美联储政策立场较预期温和

投资者还对伊拉克紧张情势持谨慎态度。伊拉克政府已经请求美国提供空中支援打击叛军。

商品货币兑美元表现相当出色，其中新西兰元兑美元 一度涨近1%在六周高点0.8736附近盘旋，最新下滑0.2%报0.8713。新西兰元贸易加权指数 升至纪录高位81.30。

数据显示，新西兰第一季GDP较前季成长1.0%，支撑新西兰加息前景。

澳元兑美元 日内持稳，报0.9404，周三上涨了0.7%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3593 1.3595 -0.01 -1.11 1.3745

美元/日圆 101.89 101.91 -0.02 -3.24 105.30

欧元/日圆 138.50 138.55 -0.04 -4.30 144.73

美元/瑞郎 0.8960 0.8953 +0.08 +0.36 0.8928

英镑/美元 1.6991 1.6992 -0.01 +2.63 1.6556

美元/加元 1.0824 1.0836 -0.11 +1.92 1.0620

澳元/美元 0.9403 0.9405 -0.02 +5.50 0.8913

新西兰元/美元 0.8710 0.8729 -0.22 +6.14 0.8206

澳元/日圆 95.810 95.850 -0.04 +2.09 93.850

新西兰元/日圆 88.750 88.960 -0.24 +2.71 86.410

英镑/日圆 173.12 173.17 -0.03 -0.69 174.33

澳元/新西兰元 1.0788 1.0766 +0.20 -0.55 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/朱晓军/王翔琼/杜明霞；审校 石冠兰/张涛)
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