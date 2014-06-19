《全球汇市》美元因美联储对通胀基调温和而下滑，挪威克郎重挫

* 美联储坚持宽松政策，美元指数降至三周低点

* 美元兑欧元和日圆反弹，因美国公债收益率上升

* 挪威克郎重挫，因央行暗示降息

* 英镑兑美元升至2008年10月来最高

路透纽约6月19日 - 美元周四下滑，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示将坚持近零利率政策以支持全球最大经济体，令原本预计联储会暗示收紧货币政策的交易商失望。

美元指数 跌至三周低点80.147，欧元兑美元 一度升至10日高位，而英镑兑美元 触及五年半高位，午后美国公债收益率攀升，扶助美元从低点反弹。

“只要美联储在收紧政策上仍处于被动，在这样的环境中，美元将继续下滑，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Kathy Lien表示。

在美联储重申极度宽松政策立场之际，挪威央行的政策基调发生了重大转变。

挪威央行警告可能不得不下调借款成本以扶助经济，挪威经济近期表现艰困。这重创了升息的预期，并引发对挪威克郎的疯狂抛售。

欧元兑挪威克郎 大涨2%，报8.3316克郎，为一年来最大单日升幅。

美元兑挪威克郎 升至四个月高位，纽约尾盘升1.8%，报6.1192克郎。

**新预估、老基调**

美联储官员周三在两日货币政策会议后发布新的经济预估，显示美联储预计2015和2016年升息幅度将略高于之前的预测，但官员们下调了长期利率目标以及对今年美国经济成长的预期。

该预估以及美联储政策声明和联储主席叶伦记者会上的讲话，同部分交易商原本预期的政策基调会转趋强硬大相径庭。

这拖累美元，并将美国指标10年期公债收益率 压至两周低点2.565%。

较长期公债收益率之后转升，因在美国标售30年期通膨保值债券后，交易商抛售公债，对冲仓位。收益率反弹提振美元兑欧元和日圆从稍早低点回升。

美元兑日圆 纽约尾盘变动不大，报101.92日圆，欧元兑美元微升0.07%，报1.3607美元，盘中稍早触及上周一来最高的1.3630美元。