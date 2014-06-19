《全球汇市》美元因美联储对通胀基调温和而下滑，挪威克郎重挫

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美联储坚持宽松政策，美元指数降至三周低点
* 美元兑欧元和日圆反弹，因美国公债收益率上升
* 挪威克郎重挫，因央行暗示降息
* 英镑兑美元升至2008年10月来最高
路透纽约6月19日 - 美元周四下滑，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示将坚持近零利率政策以支持全球最大经济体，令原本预计联储会暗示收紧货币政策的交易商失望。
美元指数 跌至三周低点80.147，欧元兑美元 一度升至10日高位，而英镑兑美元 触及五年半高位，午后美国公债收益率攀升，扶助美元从低点反弹。
“只要美联储在收紧政策上仍处于被动，在这样的环境中，美元将继续下滑，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Kathy Lien表示。
在美联储重申极度宽松政策立场之际，挪威央行的政策基调发生了重大转变。
挪威央行警告可能不得不下调借款成本以扶助经济，挪威经济近期表现艰困。这重创了升息的预期，并引发对挪威克郎的疯狂抛售。
欧元兑挪威克郎 大涨2%，报8.3316克郎，为一年来最大单日升幅。
美元兑挪威克郎 升至四个月高位，纽约尾盘升1.8%，报6.1192克郎。
**新预估、老基调**
美联储官员周三在两日货币政策会议后发布新的经济预估，显示美联储预计2015和2016年升息幅度将略高于之前的预测，但官员们下调了长期利率目标以及对今年美国经济成长的预期。
该预估以及美联储政策声明和联储主席叶伦记者会上的讲话，同部分交易商原本预期的政策基调会转趋强硬大相径庭。
这拖累美元，并将美国指标10年期公债收益率 压至两周低点2.565%。
较长期公债收益率之后转升，因在美国标售30年期通膨保值债券后，交易商抛售公债，对冲仓位。收益率反弹提振美元兑欧元和日圆从稍早低点回升。
美元兑日圆 纽约尾盘变动不大，报101.92日圆，欧元兑美元微升0.07%，报1.3607美元，盘中稍早触及上周一来最高的1.3630美元。
英镑兑美元攀升至2008年10月来最高水准，尾盘报1.7042美元。 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。