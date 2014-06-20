《全球汇市》美元跟随美国公债收益率持稳，英镑下滑

* 避险交易减少支撑美元走强

* 美元指数创下5月初来最大周度降幅

* 英镑从近期因经济强势带动的高位回落

* 美国/英国两年期公债收益率差为2011年8月来最宽

路透纽约6月20日 - 美元周五持坚，因美国公债收益率持稳，而英镑从近期高位下滑，英国经济增强的迹象带动英国央行可能在明年年初前升息的预期，扶助英镑近期走强。

市场对伊拉克战乱局势的不安情绪降温也支撑美元，交易商缩减在黄金、美国公债和日圆的避险仓位。

“美元在颇为狭窄的区间内游走，”Commonwealth Foreign Exchange Inc.首席市场策略师Omer Esiner表示。

美元指数 微升0.07%，报80.39，本周跌幅降至0.2%，仍为5月2日该周以来最大周度跌幅。

指标美国10年期公债 收益率升至2.66%，之后在尾盘回落至2.63%，当日变动不大。10年期公债收益率两周来在宽幅为10个基点的区间内波动。

分析师表示，交投清淡以及美国没有新的经济数据公布，令美元走势受限。

“在地缘政治方面出现意外之前，多数主要货币短期内将跟随公债收益率的走势，”Esiner称。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周下调美国长期利率预估，市场认为美联储主席叶伦的讲话对通胀态度温和，美元指数创下5月初来表现最差的一周。

美元兑日圆 升0.2%，报102.13日圆，欧元兑美元 跌0.1%，报1.3593美元。

美国10年期公债较可比德债利差收窄至1.276个百分点，周四为1.296个百分点，为1999年中欧元面世不久后以来最宽水准。

**英镑下滑**

英镑在离周四所创的五年半高位1.7064美元不远处徘徊，此前数据显示英国6月工厂订单以六个月最快速度增长，该报告凸显英国央行将远早于美联储升息的可能性。

“目前英镑受青睐，英国央行看来将是可能会升息的唯一主要央行了，”Nordea汇市策略师Niels Christensen表示。

分析师预计英国央行将可能在明年首季升息，而美联储要等到明年下半年。

这种观点令两年期英债 较两年期美债 收益率升水扩至0.44个百分点，为2011年8月来最高。