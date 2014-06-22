重温稿-《全球汇市》美元跟随美国公债收益率持稳，英镑下滑

(重温稿)
* 避险交易减少支撑美元走强
* 美元指数创下5月初来最大周度降幅
* 英镑从近期因经济强势带动的高位回落
* 美国/英国两年期公债收益率差为2011年8月来最宽
路透纽约6月20日 - 美元周五持坚，因美国公债收益率持稳，而英镑从近期高位下滑，英国经济增强的迹象带动英国央行可能在明年年初前升息的预期，扶助英镑近期走强。
市场对伊拉克战乱局势的不安情绪降温也支撑美元，交易商缩减在黄金、美国公债和日圆的避险仓位。
“美元在颇为狭窄的区间内游走，”Commonwealth Foreign Exchange Inc.首席市场策略师Omer Esiner表示。
美元指数 微升0.07%，报80.39，本周跌幅降至0.2%，仍为5月2日该周以来最大周度跌幅。
指标美国10年期公债 收益率升至2.66%，之后在尾盘回落至2.63%，当日变动不大。10年期公债收益率两周来在宽幅为10个基点的区间内波动。
分析师表示，交投清淡以及美国没有新的经济数据公布，令美元走势受限。
“在地缘政治方面出现意外之前，多数主要货币短期内将跟随公债收益率的走势，”Esiner称。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周下调美国长期利率预估，市场认为美联储主席叶伦的讲话对通胀态度温和，美元指数创下5月初来表现最差的一周。
美元兑日圆 升0.2%，报102.13日圆，欧元兑美元 跌0.1%，报1.3593美元。
美国10年期公债较可比德债利差收窄至1.276个百分点，周四为1.296个百分点，为1999年中欧元面世不久后以来最宽水准。
**英镑下滑**
英镑在离周四所创的五年半高位1.7064美元不远处徘徊，此前数据显示英国6月工厂订单以六个月最快速度增长，该报告凸显英国央行将远早于美联储升息的可能性。
“目前英镑受青睐，英国央行看来将是可能会升息的唯一主要央行了，”Nordea汇市策略师Niels Christensen表示。
分析师预计英国央行将可能在明年首季升息，而美联储要等到明年下半年。
这种观点令两年期英债 较两年期美债 收益率升水扩至0.44个百分点，为2011年8月来最高。
纽约尾盘，英镑兑美元跌0.2%，报1.7008美元，英镑兑欧元 也跌至0.7992英镑。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3599 1.3608 -0.07 -1.06 1.3745
美元/日圆 102.06 101.91 +0.15 -3.08 105.30
欧元/日圆 138.82 138.72 +0.07 -4.02 144.63
美元/瑞郎 0.8951 0.8940 +0.12 +0.26 0.8928
英镑/美元 1.7010 1.7039 -0.17 +2.74 1.6556
美元/加元 1.0757 1.0815 -0.54 +1.29 1.0620
澳元/美元 0.9386 0.9396 -0.11 +5.31 0.8913
欧元/瑞郎 1.2173 1.2163 +0.08 -0.80 1.2271
欧元/英镑 0.7991 0.7984 +0.09 -3.69 0.8297
新西兰元/美元 0.8696 0.8714 -0.21 +5.97 0.8206
美元/挪威克朗 6.1145 6.1175 -0.05 +0.79 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3186 8.3246 -0.07 -0.24 8.3387
美元/瑞典克朗 6.7088 6.6955 +0.20 +4.23 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1346 9.1121 +0.25 +3.25 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)