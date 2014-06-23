更新版1-《全球汇市》美国公布强劲数据后美元表现不一，澳元和新西兰元跳升

(新增文末表格)

* 市场波动率触及新低，汇市陷于窄幅区间内交投

* 汇丰中国6月PMI由5月的49.4升至50.8

* 加元扩大通胀数据公布后的升幅

* 德拉吉讲话以及欧元区经济数据疲弱拖累欧元

路透纽约6月23日 - 对中国经济前景的乐观情绪周一带动澳元、新西兰元和加元走强，而欧元走势挣扎，因此前欧元区公布的企业景气调查结果疲弱。

美国公布的5月成屋销售数据强于预期，为美元较长期前景再添亮色，不过一些分析师仍在等待更多确认，以巩固美国收紧货币政策倾向。

“我认为至少短期内我们很可能陷于区间交投，”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。

“整体而言，我们普遍更看好美元前景。但鉴于美联储近期言论，我们需要再多看一些数据，才能真正确定政策方向，”他表示。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。

中国制造业对全球经济成长前景和一系列商品需求至关重要。

数据扶助澳元兑美元升至两个月高位，因中国是澳洲最大出口市场。澳元兑美元 一度高见0.9445美元，之后回落至0.9412美元。

加元兑美元 延续上周五加拿大公布意外高通胀和强劲零售销售数据后的升势，数据令加拿大央行维持宽松货币政策立场的可能性降低。

满地可银行驻伦敦欧洲汇市策略部门主管Stephen Gallo表示，在上周通胀数据公布后，出现对加元的轧空行情。过去一年市场普遍看空加元。

加元兑美元纽约尾盘报1.0726加元，盘中高见1.0717加元。新西兰元兑美元升0.13%，至0.8707美元。

**德国和法国PMI下滑**

德国、法国和欧元区整体采购经理(PMI)指数均低于预期，欧元兑美元 持稳在1.3599美元。

不过趋势还是一样，欧洲最大经济体德国经济成长强劲，而其他邻国的经济表现则继续艰难。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，大规模的资产购买计划是央行手中的一系列工具之一，但央行暂时还是关注于最新祭出的刺激举措。当被问到欧洲央行会在什么情况下开始购买资产，以让银行拥有更多可供放贷的资金--即所谓的量化宽松时，德拉吉回答道，“如果中期通胀预期恶化的话。”

美元兑日圆 跌0.18%，报101.88日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3603 1.3599 +0.03 -1.03 1.3745

美元/日圆 101.93 102.06 -0.13 -3.20 105.30

欧元/日圆 138.66 138.82 -0.12 -4.13 144.63

美元/瑞郎 0.8941 0.8951 -0.11 +0.15 0.8928

英镑/美元 1.7025 1.7010 +0.09 +2.83 1.6556

美元/加元 1.0727 1.0757 -0.28 +1.01 1.0620

澳元/美元 0.9419 0.9386 +0.35 +5.68 0.8913

欧元/瑞郎 1.2164 1.2173 -0.07 -0.87 1.2271

欧元/英镑 0.7989 0.7991 -0.03 -3.71 0.8297

新西兰元/美元 0.8708 0.8696 +0.14 +6.12 0.8206

美元/挪威克朗 6.1061 6.1145 -0.14 +0.66 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3091 8.3186 -0.11 -0.35 8.3387

美元/瑞典克朗 6.6918 6.7088 -0.25 +3.96 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1037 9.1346 -0.34 +2.90 8.8474