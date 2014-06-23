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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 07:45 BJT

《全球汇市》商品货币受中国乐观数据支撑，G3货币横盘波动

欧元兑美元 最新报1.3602美元，过去几日一直围绕1.3600上下浮动。欧元兑日圆 报138.60，美元兑日圆 报101.89。

美元指数 几无变动，报80.270，自5月来一直陷于80.000-81.000区间。

日本首相安倍晋三周二将详细说明“第三支箭”政策，包括逐步下调企业税和公共基金改革等。

鉴于这些举措已经有所透露，或者有官员说过，因此风险是投资者的反应可能平淡。不过，市场仍希望看到这些措施如何推出和实施。

亚洲时段周二没有重要数据出炉，关注点聚焦于安倍宣布的政策。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3602 1.3603 -0.01 -1.04 1.3745

美元/日圆 101.88 101.93 -0.05 -3.25 105.30

欧元/日圆 138.58 138.66 -0.06 -4.25 144.73

美元/瑞郎 0.8944 0.8941 +0.03 +0.18 0.8928

英镑/美元 1.7025 1.7025 +0.00 +2.83 1.6556

美元/加元 1.0729 1.0727 +0.02 +1.03 1.0620

澳元/美元 0.9422 0.9419 +0.03 +5.71 0.8913

新西兰元/美元 0.8707 0.8708 -0.01 +6.11 0.8206

澳元/日圆 95.990 96.010 -0.02 +2.28 93.850

新西兰元/日圆 88.730 88.760 -0.03 +2.68 86.410

英镑/日圆 173.45 173.54 -0.05 -0.50 174.33

澳元/新西兰元 1.0815 1.0807 +0.07 -0.30 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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