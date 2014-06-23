《全球汇市》商品货币受中国乐观数据支撑，G3货币横盘波动

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
欧元兑美元 最新报1.3602美元，过去几日一直围绕1.3600上下浮动。欧元兑日圆 报138.60，美元兑日圆 报101.89。
美元指数 几无变动，报80.270，自5月来一直陷于80.000-81.000区间。
日本首相安倍晋三周二将详细说明“第三支箭”政策，包括逐步下调企业税和公共基金改革等。
鉴于这些举措已经有所透露，或者有官员说过，因此风险是投资者的反应可能平淡。不过，市场仍希望看到这些措施如何推出和实施。
亚洲时段周二没有重要数据出炉，关注点聚焦于安倍宣布的政策。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3602 1.3603 -0.01 -1.04 1.3745
美元/日圆 101.88 101.93 -0.05 -3.25 105.30
欧元/日圆 138.58 138.66 -0.06 -4.25 144.73
美元/瑞郎 0.8944 0.8941 +0.03 +0.18 0.8928
英镑/美元 1.7025 1.7025 +0.00 +2.83 1.6556
美元/加元 1.0729 1.0727 +0.02 +1.03 1.0620
澳元/美元 0.9422 0.9419 +0.03 +5.71 0.8913
新西兰元/美元 0.8707 0.8708 -0.01 +6.11 0.8206
澳元/日圆 95.990 96.010 -0.02 +2.28 93.850
新西兰元/日圆 88.730 88.760 -0.03 +2.68 86.410
英镑/日圆 173.45 173.54 -0.05 -0.50 174.33
澳元/新西兰元 1.0815 1.0807 +0.07 -0.30 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/张荻/杜明霞/石冠兰)
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