《全球汇市》强于预期的美国新屋销售和消费者信心数据支撑美元微升

* 美国新屋销售和消费者信心数据强于预期

* 美元兑欧元小涨，兑日圆基本持平

* 英国央行官员讲话后，英镑走软

路透纽约6月24日 - 美元周二微升，此前美国公布的新屋销售和消费者信心数据强于预期，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀的基调会更强硬的预期。

美国商务部周二公布，5月新屋销售年率为50.4万户，为2008年5月来最高，预估为44.0万户，4月修正后为42.5万户，前值为43.3万户。美国5月新屋销售较前月猛增18.6%，增幅为1992年1月来最大，4月为修正后为增长3.7%，前值为增长6.4%。

美国经济谘商会周二公布，6月美国消费者信心升至2008年1月以来最高的85.2，分析师预估为83.5。5月消费者信心指数被下修至82.2，前值为83.0。

“良好的楼市数据可能能消除一些美联储鸽派委员对楼市的担忧，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。

Wizman称，通胀数据在影响美联储货币政策立场上更为关键。交易商目前关注美联储何时将开始升息的迹象。

美元指数 纽约尾盘升0.07%，报80.333。欧元兑美元 微跌0.02%，报1.3601美元，美元兑日圆 持平，报101.92日圆。

指标美国10年期公债 升11/32，收益率报2.579%。

美元兑瑞郎 尾盘跌0.03%，报0.8941瑞郎。英镑兑美元 跌0.27%，报1.6977美元，此前英国央行总裁卡尼的讲话没有带动升息预期。