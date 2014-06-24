更新版 1-《全球汇市》强于预期的美国新屋销售和消费者信心数据支撑美元微升

(新增文末表格)

* 美国新屋销售和消费者信心数据强于预期

* 美元兑欧元小涨，兑日圆基本持平

* 英国央行官员讲话后，英镑走软

路透纽约6月24日 - 美元周二微升，此前美国公布的新屋销售和消费者信心数据强于预期，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀的基调会更强硬的预期。

美国商务部周二公布，5月新屋销售年率为50.4万户，为2008年5月来最高，预估为44.0万户，4月修正后为42.5万户，前值为43.3万户。美国5月新屋销售较前月猛增18.6%，增幅为1992年1月来最大，4月为修正后为增长3.7%，前值为增长6.4%。

美国经济谘商会周二公布，6月美国消费者信心升至2008年1月以来最高的85.2，分析师预估为83.5。5月消费者信心指数被下修至82.2，前值为83.0。

“良好的楼市数据可能能消除一些美联储鸽派委员对楼市的担忧，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。

Wizman称，通胀数据在影响美联储货币政策立场上更为关键。交易商目前关注美联储何时将开始升息的迹象。

美元指数 纽约尾盘升0.07%，报80.333。欧元兑美元 微跌0.02%，报1.3601美元，美元兑日圆 持平，报101.92日圆。

指标美国10年期公债 升11/32，收益率报2.579%。

美元兑瑞郎 尾盘跌0.03%，报0.8941瑞郎。英镑兑美元 跌0.27%，报1.6977美元，此前英国央行总裁卡尼的讲话没有带动升息预期。

卡尼、副总裁宾恩以及政策委员迈尔斯在证词中传递的信息是，英国经济中仍存在充足的闲置产能。相对与他们近期的讲话，以及货币政策委员会上周公布的会议记录，今天的证词基调不够强硬。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3605 1.3603 +0.01 -1.02 1.3745

美元/日圆 101.97 101.93 +0.04 -3.16 105.30

欧元/日圆 138.70 138.66 +0.03 -4.10 144.63

美元/瑞郎 0.8935 0.8941 -0.07 +0.08 0.8928

英镑/美元 1.6984 1.7025 -0.24 +2.59 1.6556

美元/加元 1.0743 1.0727 +0.15 +1.16 1.0620

澳元/美元 0.9362 0.9419 -0.61 +5.04 0.8913

欧元/瑞郎 1.2159 1.2164 -0.04 -0.91 1.2271

欧元/英镑 0.8011 0.7989 +0.28 -3.45 0.8297

新西兰元/美元 0.8671 0.8708 -0.42 +5.67 0.8206

美元/挪威克朗 6.1110 6.1061 +0.08 +0.74 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3127 8.3091 +0.04 -0.31 8.3387

美元/瑞典克朗 6.7223 6.6918 +0.46 +4.44 6.4367