《全球汇市》英央行总裁言论打压英镑走势，美欧日三大货币原地踏步

欧元区最新数据支持欧洲央行保持温和立场。一份备受关注的报告显示，德国6月企业景气判断指数降幅高于预期，因企业担心乌克兰和伊拉克紧张局势可能损及旗下业务。
欧元兑美元 报1.3605，处在本月交投的1.3503-1.3678区间。欧元兑日圆 似乎已在138.70附近持稳，此前自6月16日所及四个月低位137.70上扬。
美元兑日圆 报101.94，过去两周在102.00上下波动。受以上因素影响，美元指数 徘徊在5月中旬以来的交易区间81.000-80.000中部附近。
亚洲今日也没有什么重要数据出炉，市场目光因而聚焦于股市。
市场对日本最新一批刺激长期经济成长的举措反应不大，因为大部分内容早已有所预期。
专家表示，被称为安倍“第三支箭”的最新举措方向正确。但改革将如何开展及实施仍有待观察。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3604 1.3605 -0.01 -1.03 1.3745
美元/日圆 101.93 101.97 -0.04 -3.20 105.30
欧元/日圆 138.67 138.73 -0.04 -4.19 144.73
美元/瑞郎 0.8939 0.8935 +0.04 +0.12 0.8928
英镑/美元 1.6979 1.6984 -0.03 +2.55 1.6556
美元/加元 1.0743 1.0743 +0.00 +1.16 1.0620
澳元/美元 0.9361 0.9362 -0.01 +5.03 0.8913
新西兰元/美元 0.8666 0.8671 -0.06 +5.61 0.8206
澳元/日圆 95.420 95.460 -0.04 +1.67 93.850
新西兰元/日圆 88.310 88.420 -0.12 +2.20 86.410
英镑/日圆 173.07 173.19 -0.07 -0.72 174.33
澳元/新西兰元 1.0797 1.0791 +0.06 -0.47 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰/白云/龚芳/许娜；审校 郑茵/于春红/石冠兰/张荻)