《全球汇市》美元下滑，美国数据疲弱暗示联储或保持对通胀温和立场

* 美国GDP和耐用品订单数据逊于预期

* 地缘政治忧虑支撑日圆

* 英镑兑美元一度小涨，因美国数据疲弱

路透纽约6月25日 - 美元指数周三跌至一个月低点，此前美国公布的国内生产总值(GDP)和耐用品订单数据疲弱，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能将维持对通胀温和的立场。

美国商务部公布，首季GDP环比年率终值为下滑2.9%，表现为五年最差，上月公布的前值为下滑1.0%.

美国商务部还公布，美国5月耐久财(耐用品)订单较前月下降1.0%(市场预估为持平)，为三个月来首次下滑。

“数据支撑了美联储在6月货币政策会议上暗示的谨慎立场，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

美联储在6月18日表达了对美国经济复苏仍在正轨的信心，并暗示明年开始升息后步幅可能略微加快。不过，美联储下调了长期目标利率预估。交易商密切关注数据，以寻找美联储何时将开始升息的迹象。

美元指数 纽约尾盘跌0.14%，报80.216，稍早触及逾一个月最低的80.091。

欧元兑美元 尾盘升0.18%，报1.3630美元，盘中稍早一度升至逾两周高位1.36515美元。

美元兑日圆 跌0.13%，报101.84日圆，盘中跌至近两周低点101.62日圆。美元兑瑞郎 尾盘跌0.12%，报0.8927瑞郎。

分析师表示，避险货币日圆上涨，部分是因伊拉克战乱引起的地缘政治紧张局势。

英镑兑美元 在美国公布疲弱经济数据后一度小涨，尾盘由升转跌，微降0.06%，报1.69745美元。

分析师表示，英镑走软是持续周二的跌势，周二英国央行总裁卡尼的讲话令市场略微押后了对今年年底前可能升息的预期，英镑下滑。