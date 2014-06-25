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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 07:57 BJT

《全球汇市》美元受到疲弱GDP数据的阻击，但预计只是暂时走软

法国巴黎银行分析师称，GDP数据带来的冲击可能只会让美元暂时受挫。

“我们不希望过度强调这份回顾性数据的重要性，特别是美国联邦储备理事会(FED)已经强调他们认为天气因素扭曲了第一季经济成长，而且更多当前经济活动指标普遍指向第二季经济活动反弹，”法巴的分析师在客户报告中表示。

“虽然美元现在面临明显压力...但市场对美元的布仓基本平衡，意味着美元大跌的风险非常有限。”

然而，对于经历夏季淡季和世界杯热潮的市场来说，该数据还提供了一些刺激。
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