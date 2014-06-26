《全球汇市》美元回吐稍早升幅持稳，美国数据暗示联储维持政策稳定

* 美国消费者支出增幅不及预期

* 美国周度初请失业金人数减少，但高于预期

* 英国央行宣布楼市措施后，英镑接近近期高位

路透纽约6月26日 - 美元兑一篮子主要货币周四回吐升幅持稳，此前美国公布的数据暗示，在首季表现低迷后，经济成长正在反弹，但还不足以给予美元决定性的提振。

分析师表示，今日公布的消费者支出和初请失业金数据在周三美国大幅下修首季国内生产总值(GDP)后使市场的紧张情绪暂时得以缓解。

不过，这未能提振美元，因交易商之后认为数据符合美国联邦储备理事会(FED/美联储)持续的宽松货币政策立场。

BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示，“数据并没有好到明确暗示利率将上调。”

美国商务部周四公公布：美国5月个人所得较前月增加0.4%(预估为增加0.4%);5月个人支出为增长0.2%(预估为增加0.4%)。美国5月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%。

美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数减少2,000人，为31.2万人(预估为31.0万人)。

分析师表示，Market News International报告指欧洲央行可能还未到达利率下界，这在今日稍早打压欧元，提振美元，但这种即时反应很快消退。

分析师还表示，交易商对圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德对通胀强硬的讲话不以为然，认为这对美联储的政策前景不那么关键。

“(美联储主席)叶伦是掌舵人，”BK Asset Management的Schlossberg表示。

美元指数 纽约尾盘持平，报80.222。欧元兑美元 跌0.14%，报1.36095美元。

美元兑日圆 跌0.14%，报101.720日圆，因美股小跌带动对日圆的避险买盘。美元兑瑞郎 升0.1%，报0.8935瑞郎。

英镑兑美元 升0.26%，报1.70245美元，交易商表示，英国央行为楼市降温的举措提振了升息希望。

“英国央行收紧信贷标准的措施巩固了经济正在改善、升息将提前而不是推迟的观点，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。