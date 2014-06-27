更正-《全球汇市》新西兰元触及近三年高位表现亮眼，美元指数日内持平

(更正：因译文有误，内文第12段应为“美元/日圆”滑至101.65日圆，非“欧元/日圆”)

* 新西兰元触及近三年高位，上看实行浮动汇率以来最高点

* 美元指数日内持平，本周仅下滑0.2%

* 美国5月消费者支出增长平淡，暗示复苏放缓

路透悉尼6月27日 - 新西兰元周五在近三年高位附近徘徊，在平淡的汇市中表现抢眼，因投资者追求高收益货币。

新西兰元兑美元 最高升至0.8790美元，创2011年8月初来高位，随后回落至0.8780。新西兰元接近实行浮动汇率以来的最高点0.8842。

交易商表示，走势凸显出投资者寻求收益，在全球普遍较低的利率环境下，投资者希望获得更好的回报。

鉴于新西兰央行处于紧缩周期，新西兰元已经成为许多投资者的指路明灯。新西兰央行的指标利率目前为3.25%，在发达国家中位于最高行列。

相比，美国此前公布第一季经济成长大幅下修，疲弱数据又接踵而至，最新公布的美国消费者支出数据令人失望。

数据促使一些分析师下调美国经济成长预估，并暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)应不会急于收紧政策。

摩根大通分析师称，报告显示美国实质消费增长相当乏力。

“这给我们有关当前季度GDP成长步伐为3.0%的预估，带来一些下修风险--目前我们仍维持这样的预估，”他们在客户报告中写道。

不过，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德重申，他相信明年第一季末之前升息是恰当的，因为他自己预估未来四个季度美国经济料以3%的步伐成长。

无论如何，G3货币并无实质动作，因为市场相信美联储、欧洲央行和日本央行将在一段时期内保持货币宽松。

美元指数 几无变动，在80.208水准交投，本周可能温和收跌0.2%。

欧元/美元 从周四高点1.3652微跌至1.3612美元，美元/日圆 滑至101.65日圆，之前从101.48的一个月低点附近反弹。

欧元兑日圆 小幅下跌后仍维持疲态，报138.34，脱离上日隔夜市场触及的两周低点137.92。

英镑兑美元距离近六年高点仅咫尺之遥，此前英国央行试图为英国房地产市场降温的举措并未改变利率走向预期，令英镑站稳脚跟。

英国央行金融政策委员会(FPC)首度对民众购屋贷款/收入比设限，藉以阻止债务升高及房价窜升。

英镑兑美元 报在1.7026，接近6月19日触及的高点1.7064。

整体而言汇市仍旧陷于夏季清淡市况，许多交易商都陷于世界杯足球赛的战况里。

诸如“世界杯：如何翘班以观看美国对战德国”以及乌拉圭球员苏亚雷斯争议的报导源源不绝，凸显出世界杯的影响力有多大。

德国周四以1-0击败美国。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3612 1.3611 +0.01 -0.97 1.3745

美元/日圆 101.60 101.73 -0.13 -3.51 105.30

欧元/日圆 138.29 138.46 -0.12 -4.45 144.73

美元/瑞郎 0.8932 0.8935 -0.03 +0.04 0.8928

英镑/美元 1.7025 1.7025 +0.00 +2.83 1.6556

美元/加元 1.0692 1.0688 +0.04 +0.68 1.0620

澳元/美元 0.9407 0.9409 -0.02 +5.54 0.8913

新西兰元/美元 0.8770 0.8778 -0.09 +6.87 0.8206

澳元/日圆 95.580 95.720 -0.15 +1.84 93.850

新西兰元/日圆 89.100 89.300 -0.22 +3.11 86.410

英镑/日圆 172.95 173.20 -0.14 -0.79 174.33

澳元/新西兰元 1.0723 1.0713 +0.09 -1.15 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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