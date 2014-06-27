《全球汇市》美元下滑，因疲弱消费者支出数据压制美债收益率

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
**新西兰元接近实行浮动汇率以来高点**
新西兰元兑美元 报0.8773，此前高见2011年8月初来高点0.8795。这令新西兰元兑美元有望上看实行浮动汇率以来高点0.8842。
鉴于新西兰央行处于紧缩周期，新西兰元已经成为一些追逐收益投资者的指路明灯。新西兰央行的指标利率目前为3.25%，在发达国家中位于最高行列。
英镑兑美元距离近六年高点仅咫尺之遥，此前英国央行试图为英国房地产市场降温的举措并未改变利率预期，令英镑站稳脚跟。
英国央行(BOE)周四首次实施个人买房贷款上限，希望借此遏制债务水平上升和房价迅猛上涨。
英镑兑美元 上升约0.1%至1.7038美元，接近6月19日触及的高位1.7064。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3625 1.3611 +0.10 -0.87 1.3745
美元/日圆 101.35 101.73 -0.37 -3.75 105.30
欧元/日圆 138.10 138.46 -0.26 -4.58 144.73
美元/瑞郎 0.8919 0.8935 -0.18 -0.10 0.8928
英镑/美元 1.7038 1.7025 +0.08 +2.91 1.6556
美元/加元 1.0676 1.0688 -0.11 +0.53 1.0620
澳元/美元 0.9435 0.9409 +0.28 +5.86 0.8913
新西兰元/美元 0.8781 0.8778 +0.03 +7.01 0.8206
澳元/日圆 95.630 95.720 -0.09 +1.90 93.850
新西兰元/日圆 89.000 89.300 -0.34 +3.00 86.410
英镑/日圆 172.70 173.20 -0.29 -0.94 174.33
澳元/新西兰元 1.0739 1.0713 +0.24 -1.00 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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