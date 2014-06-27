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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 13:51 BJT

《全球汇市》美元下滑，因疲弱消费者支出数据压制美债收益率

**新西兰元接近实行浮动汇率以来高点**

新西兰元兑美元 报0.8773，此前高见2011年8月初来高点0.8795。这令新西兰元兑美元有望上看实行浮动汇率以来高点0.8842。

鉴于新西兰央行处于紧缩周期，新西兰元已经成为一些追逐收益投资者的指路明灯。新西兰央行的指标利率目前为3.25%，在发达国家中位于最高行列。

英镑兑美元距离近六年高点仅咫尺之遥，此前英国央行试图为英国房地产市场降温的举措并未改变利率预期，令英镑站稳脚跟。

英国央行(BOE)周四首次实施个人买房贷款上限，希望借此遏制债务水平上升和房价迅猛上涨。

英镑兑美元 上升约0.1%至1.7038美元，接近6月19日触及的高位1.7064。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3625 1.3611 +0.10 -0.87 1.3745

美元/日圆 101.35 101.73 -0.37 -3.75 105.30

欧元/日圆 138.10 138.46 -0.26 -4.58 144.73

美元/瑞郎 0.8919 0.8935 -0.18 -0.10 0.8928

英镑/美元 1.7038 1.7025 +0.08 +2.91 1.6556

美元/加元 1.0676 1.0688 -0.11 +0.53 1.0620

澳元/美元 0.9435 0.9409 +0.28 +5.86 0.8913

新西兰元/美元 0.8781 0.8778 +0.03 +7.01 0.8206

澳元/日圆 95.630 95.720 -0.09 +1.90 93.850

新西兰元/日圆 89.000 89.300 -0.34 +3.00 86.410

英镑/日圆 172.70 173.20 -0.29 -0.94 174.33

澳元/新西兰元 1.0739 1.0713 +0.24 -1.00 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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