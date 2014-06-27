《全球汇市》美元走软，消费者信心指数强劲但未能提振升息前景

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
* 美国消费者信心指数胜预期
* 美元兑日圆下滑，受日本零售销售数据影响
路透纽约6月27日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，连跌两周，此前美国公布的消费者信心数据强劲，但未能提振美国很快能升息的预期。
汤森路透/密歇根大学消费者信心指数6月终值升至82.5，5月为81.9，路透访查的分析师预估值为82.0。
分析师表示，强劲的消费者信心数据未能鼓舞交易商，因没有打消周四美国公布5月消费者支出逊于预期后对美国经济的忧虑。
“数据没有动摇投资人对美联储收紧政策步幅的预期，”法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy表示。他指的是美联储升息的时间表。
美元指数 纽约尾盘跌0.25%，报80.022。欧元兑美元 升0.26%，报1.3648美元。
美元兑日圆 跌0.27%，报101.44日圆。美元兑瑞郎 跌0.3%，报0.89095瑞郎。新西兰元兑美元 延续升势，尾盘涨0.16%，报0.8775美元，交易商对较高收益货币的兴致带动新西兰元走强。
分析师表示，日本公布强于预期的零售销售数据后，日圆上涨。数据令投资人对日本央行会追加货币刺激措施的顾虑减轻。
日本政府公布的数据显示，5月零售销售按年下滑0.4%，远胜分析师预估的下挫1.8%。日本自4月1日起将消费税由5%上调至8%。
“数据显示迄今经济很好的抵御了上调消费税的影响，”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门主管Win Thin表示。
交易商关注7月3日美国政府将发布的6月非农就业报告，路透访查的分析师预计，非农就业岗位增加21万，略少于5月的增幅。
尽管美国指标公债收益率上涨，但美元仍下滑。美国10年期公债收益率 尾盘升至2.53%，价格下滑3/32。(完)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6