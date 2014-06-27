《全球汇市》美元走软，消费者信心指数强劲但未能提振升息前景

* 美国消费者信心指数胜预期

* 美元兑日圆下滑，受日本零售销售数据影响

路透纽约6月27日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，连跌两周，此前美国公布的消费者信心数据强劲，但未能提振美国很快能升息的预期。

汤森路透/密歇根大学消费者信心指数6月终值升至82.5，5月为81.9，路透访查的分析师预估值为82.0。

分析师表示，强劲的消费者信心数据未能鼓舞交易商，因没有打消周四美国公布5月消费者支出逊于预期后对美国经济的忧虑。

“数据没有动摇投资人对美联储收紧政策步幅的预期，”法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy表示。他指的是美联储升息的时间表。

美元指数 纽约尾盘跌0.25%，报80.022。欧元兑美元 升0.26%，报1.3648美元。

美元兑日圆 跌0.27%，报101.44日圆。美元兑瑞郎 跌0.3%，报0.89095瑞郎。新西兰元兑美元 延续升势，尾盘涨0.16%，报0.8775美元，交易商对较高收益货币的兴致带动新西兰元走强。

分析师表示，日本公布强于预期的零售销售数据后，日圆上涨。数据令投资人对日本央行会追加货币刺激措施的顾虑减轻。

日本政府公布的数据显示，5月零售销售按年下滑0.4%，远胜分析师预估的下挫1.8%。日本自4月1日起将消费税由5%上调至8%。

“数据显示迄今经济很好的抵御了上调消费税的影响，”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门主管Win Thin表示。

交易商关注7月3日美国政府将发布的6月非农就业报告，路透访查的分析师预计，非农就业岗位增加21万，略少于5月的增幅。