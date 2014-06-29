重温稿-《全球汇市》美元走软，消费者信心指数强劲但未能提振升息前景

* 美国消费者信心指数胜预期
* 美元兑日圆下滑，受日本零售销售数据影响
路透纽约6月27日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，连跌两周，此前美国公布的消费者信心数据强劲，但未能提振美国很快能升息的预期。
汤森路透/密歇根大学消费者信心指数6月终值升至82.5，5月为81.9，路透访查的分析师预估值为82.0。
分析师表示，强劲的消费者信心数据未能鼓舞交易商，因没有打消周四美国公布5月消费者支出逊于预期后对美国经济的忧虑。
“数据没有动摇投资人对美联储收紧政策步幅的预期，”法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy表示。他指的是美联储升息的时间表。
美元指数 纽约尾盘跌0.25%，报80.022。欧元兑美元 升0.26%，报1.3648美元。
美元兑日圆 跌0.27%，报101.44日圆。美元兑瑞郎 跌0.3%，报0.89095瑞郎。新西兰元兑美元 延续升势，尾盘涨0.16%，报0.8775美元，交易商对较高收益货币的兴致带动新西兰元走强。
分析师表示，日本公布强于预期的零售销售数据后，日圆上涨。数据令投资人对日本央行会追加货币刺激措施的顾虑减轻。
日本政府公布的数据显示，5月零售销售按年下滑0.4%，远胜分析师预估的下挫1.8%。日本自4月1日起将消费税由5%上调至8%。
“数据显示迄今经济很好的抵御了上调消费税的影响，”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门主管Win Thin表示。
交易商关注7月3日美国政府将发布的6月非农就业报告，路透访查的分析师预计，非农就业岗位增加21万，略少于5月的增幅。
尽管美国指标公债收益率上涨，但美元仍下滑。美国10年期公债收益率 尾盘升至2.53%，价格下滑3/32。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3647 1.3611 +0.26 -0.71 1.3745
美元/日圆 101.36 101.73 -0.36 -3.74 105.30
欧元/日圆 138.39 138.44 -0.04 -4.31 144.63
美元/瑞郎 0.8907 0.8935 -0.31 -0.24 0.8928
英镑/美元 1.7033 1.7025 +0.05 +2.88 1.6556
美元/加元 1.0665 1.0688 -0.22 +0.42 1.0620
澳元/美元 0.9419 0.9409 +0.11 +5.68 0.8913
欧元/瑞郎 1.2159 1.2161 -0.02 -0.91 1.2271
欧元/英镑 0.8012 0.7988 +0.30 -3.43 0.8297
新西兰元/美元 0.8775 0.8778 -0.03 +6.93 0.8206
美元/挪威克朗 6.1282 6.1321 -0.06 +1.02 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3650 8.3457 +0.23 +0.32 8.3387
美元/瑞典克朗 6.7309 6.7356 -0.07 +4.57 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1830 9.1685 +0.16 +3.79 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)