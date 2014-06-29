更新版 1-《全球汇市》美元走软，消费者信心指数强劲但未能提振升息前景

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 美国消费者信心指数胜预期
* 美元兑日圆下滑，受日本零售销售数据影响 (新增文末表格)
路透纽约6月27日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，连跌两周，此前美国公布的消费者信心数据强劲，但未能提振美国很快能升息的预期。
汤森路透/密歇根大学消费者信心指数6月终值升至82.5，5月为81.9，路透访查的分析师预估值为82.0。
分析师表示，强劲的消费者信心数据未能鼓舞交易商，因没有打消周四美国公布5月消费者支出逊于预期后对美国经济的忧虑。
“数据没有动摇投资人对美联储收紧政策步幅的预期，”法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy表示。他指的是美联储升息的时间表。
美元指数 纽约尾盘跌0.25%，报80.022。欧元兑美元 升0.26%，报1.3648美元。
美元兑日圆 跌0.27%，报101.44日圆。美元兑瑞郎 跌0.3%，报0.89095瑞郎。新西兰元兑美元 延续升势，尾盘涨0.16%，报0.8775美元，交易商对较高收益货币的兴致带动新西兰元走强。
分析师表示，日本公布强于预期的零售销售数据后，日圆上涨。数据令投资人对日本央行会追加货币刺激措施的顾虑减轻。
日本政府公布的数据显示，5月零售销售按年下滑0.4%，远胜分析师预估的下挫1.8%。日本自4月1日起将消费税由5%上调至8%。
“数据显示迄今经济很好的抵御了上调消费税的影响，”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门主管Win Thin表示。
交易商关注7月3日美国政府将发布的6月非农就业报告，路透访查的分析师预计，非农就业岗位增加21万，略少于5月的增幅。
尽管美国指标公债收益率上涨，但美元仍下滑。美国10年期公债收益率 尾盘升至2.53%，价格下滑3/32。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3647 1.3611 +0.26 -0.71 1.3745
美元/日圆 101.36 101.73 -0.36 -3.74 105.30
欧元/日圆 138.39 138.44 -0.04 -4.31 144.63
美元/瑞郎 0.8907 0.8935 -0.31 -0.24 0.8928
英镑/美元 1.7033 1.7025 +0.05 +2.88 1.6556
美元/加元 1.0665 1.0688 -0.22 +0.42 1.0620
澳元/美元 0.9419 0.9409 +0.11 +5.68 0.8913
欧元/瑞郎 1.2159 1.2161 -0.02 -0.91 1.2271
欧元/英镑 0.8012 0.7988 +0.30 -3.43 0.8297
新西兰元/美元 0.8775 0.8778 -0.03 +6.93 0.8206
美元/挪威克朗 6.1282 6.1321 -0.06 +1.02 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3650 8.3457 +0.23 +0.32 8.3387
美元/瑞典克朗 6.7309 6.7356 -0.07 +4.57 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1830 9.1685 +0.16 +3.79 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有