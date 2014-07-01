更新版 1-《全球汇市》欧元兑美元从六周高位回落，因欧洲央行即将举行政策会议

(新增文末表格)

* 澳元走强，因澳洲央行保持政策信息不变

* 美元指数脱离七周低位

路透纽约7月1日 - 欧元兑美元周二从六周高位回落，因在欧元区近期走强后，市场担忧欧洲央行可能会口头干预汇市，导致欧元买盘减弱。

投资者在欧洲央行周四举行政策会议前态度谨慎，他们担忧在几周前宣布进一步刺激经济的计划后，央行会采取更多具体的放宽政策的行动。

“如果欧洲央行总裁德拉吉为采取美联储式资产购买行动进一步敞开大门，或警告欧元估值过高，欧元可能会遭遇新一波卖压，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场策略师Omer Esiner表示。

纽约汇市尾盘，欧元兑美元 跌0.1%，报1.3678美元。今日稍早公布的数据显示，美国6月制造业活动增速放缓，建筑支出增幅不及预期。数据公布后，欧元兑美元触及六周高位1.37美元。

很多分析师近几周转变观点，称美元即将走高，因美国将在明年的某个时点升息。但诸如周二的制造业PMI和建筑支出等数据给美元施加了一定的压力。

与之相对照，欧元扳回了一个月前欧洲央行宣布新一轮宽松举措后录得的所有跌幅。不过，欧元涨势可能引发央行官员发表讲话，对欧元强势表示担忧。

“在周四的会议上，欧洲央行除了对经济表示谨慎乐观外，不会采取任何行动，因新一轮刺激举措宣布的时间并不长，还不足以判断这些举措在将区内经济带离危机边缘方面是否奏效，”纽约券商FXCM的分支DailyFX的汇市策略师Christopher Vecchio表示。

欧洲央行上月采取的行动将增加欧元区经济中的流动性，但目前经济成长仍十分脆弱。与此同时，周四将公布的美国月度就业数据可能显示，6月非农就业人口的增幅连续第五个月超过20万。

**澳元反弹**

另外，澳元走强，因澳洲央行的声明基调不如部分市场人士预期的温和，且没有明确措辞来压低澳元。

澳洲央行保持利率在2.5%的低位不变，一如市场的广泛预期。

澳元兑美元 尾盘报0.9496美元，上扬0.7%，盘中触及11月初以来最高0.9505美元。

美元兑日圆 上扬0.2%，报101.53日圆，距离周一触及的六周低位101.23日圆仍不远。(完)

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3679 1.3691 -0.09 -0.48 1.3745

美元/日圆 101.52 101.30 +0.22 -3.59 105.30

欧元/日圆 138.85 138.75 +0.07 -4.00 144.63

美元/瑞郎 0.8875 0.8868 +0.08 -0.59 0.8928

英镑/美元 1.7148 1.7103 +0.26 +3.58 1.6556

美元/加元 1.0631 1.0667 -0.34 +0.10 1.0620

澳元/美元 0.9496 0.9430 +0.70 +6.54 0.8913

欧元/瑞郎 1.2139 1.2141 -0.02 -1.08 1.2271

欧元/英镑 0.7979 0.8003 -0.30 -3.83 0.8297

新西兰元/美元 0.8772 0.8756 +0.18 +6.90 0.8206

美元/挪威克朗 6.1612 6.1296 +0.52 +1.56 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4300 8.3984 +0.38 +1.09 8.3387

美元/瑞典克朗 6.6895 6.6822 +0.11 +3.93 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1516 9.1493 +0.03 +3.44 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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