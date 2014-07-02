更新版 1-《全球汇市》美元上涨，受强劲的民间就业数据带动

(新增文末表格)

* ADP民间就业报告显示就业岗位增长强劲

* 投资人担心欧洲央行总裁德拉吉口头干预欧元汇率

* 英镑兑美元升至六年高位，因数据强劲

路透纽约7月2日 - 美元周三普涨，因此前报告显示6月美国民间就业岗位增幅为一年半最大。

该报告对周四美国将公布的非农就业报告而言是个好兆头，给美元带来了提振。美元今年表现艰困，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)不断在缩减每月购债规模。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。

“尽管ADP报告可能不是一个‘能够改变市场方向的数据’，但会令近期建立的美元空头仓位面临一定的风险，我们预计在周四全面就业报告发布前，ADP的报告会给美元带来一定程度的支撑，”汇丰控股汇市策略部门主管Bob Lynch表示。

路透调查显示，分析师预计6月美国非农就业岗位增幅为21.2万。

“如果数据高于20万，对美国经济成长而言，将会是一个鼓舞人心的迹象，但这也意味着美联储可能将继续推进，甚至可能是加快结束量化宽松政策的步伐，并最终升息，”FOREX.com高级市场分析师Neal Gilbert表示。

纽约汇市尾盘，美元指数 升0.2%，报79.956，美元兑日圆 升0.3%，报101.79日圆。

欧元兑美元 跌0.2%，报1.3656美元。

投资人担心欧洲央行政策制定者将口头干预抑制欧元进一步走强，这也令欧元失去动能。欧元兑英镑跌至一年半低点，英镑再度受到强于预期的数据提振。

欧洲央行周四将开会讨论利率政策。但分析师表示，在上月进行了一系列政策调整后，本次会议不太可能有进一步行动。

投资人仍在等待新的长期贷款计划的细节，欧洲央行总裁德拉吉在记者会上肯定也会被问到是否准备开始实施量化宽松政策。

英镑兑美元盘中触及六年高位，因强劲的英国建筑业活动指数提振对英国央行在年内升息的预期。

但英镑兑美元 纽约尾盘持平，报1.7153美元，受到强劲的美国民间就业报告压制。(完)

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3659 1.3679 -0.15 -0.63 1.3745

美元/日圆 101.77 101.52 +0.25 -3.35 105.30

欧元/日圆 139.00 138.85 +0.11 -3.89 144.63

美元/瑞郎 0.8888 0.8875 +0.15 -0.45 0.8928

英镑/美元 1.7163 1.7148 +0.09 +3.67 1.6556

美元/加元 1.0662 1.0631 +0.29 +0.40 1.0620

澳元/美元 0.9443 0.9496 -0.56 +5.95 0.8913

欧元/瑞郎 1.2139 1.2139 +0.00 -1.08 1.2271

欧元/英镑 0.7955 0.7979 -0.30 -4.12 0.8297

新西兰元/美元 0.8770 0.8772 -0.02 +6.87 0.8206

美元/挪威克朗 6.1734 6.1612 +0.20 +1.77 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4334 8.4300 +0.04 +1.14 8.3387

美元/瑞典克朗 6.7024 6.6895 +0.19 +4.13 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1570 9.1516 +0.06 +3.50 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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