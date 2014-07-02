《全球汇市》美元受民间就业数据提振，非农就业数据是下一个考验

倘若0130GMT公布的零售销售和建筑许可数据均表现疲弱，澳元可能将承受更大卖压。而在此之前，投资者将继续密切关注澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话。

如果史蒂文斯表示澳元处于令人不适的高位，恐将推动澳元下跌几个点子。

中国官方非制造业采购经理人指数(PMI)也是今早亚洲时段关注的重点，但在欧洲央行(ECB)会议等重头戏上场前，市场交投可能较为清淡。

“尽管欧洲央行今日会议预计将按兵不动，但我们认为在PMI数据疲弱、通胀偏低和银行贷款疲软的情况下，该央行将仍将维持温和立场，”法国巴黎银行分析师称。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3656 1.3659 -0.02 -0.65 1.3745

美元/日圆 101.81 101.77 +0.04 -3.31 105.30

欧元/日圆 139.02 139.01 +0.01 -3.95 144.73

美元/瑞郎 0.8889 0.8888 +0.01 -0.44 0.8928

英镑/美元 1.7163 1.7163 +0.00 +3.67 1.6556

美元/加元 1.0664 1.0662 +0.02 +0.41 1.0620

澳元/美元 0.9433 0.9443 -0.11 +5.83 0.8913

新西兰元/美元 0.8763 0.8770 -0.08 +6.79 0.8206

澳元/日圆 96.040 96.100 -0.06 +2.33 93.850

新西兰元/日圆 89.220 89.250 -0.03 +3.25 86.410

英镑/日圆 174.73 174.67 +0.03 +0.23 174.33

澳元/新西兰元 1.0758 1.0758 +0.00 -0.83 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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