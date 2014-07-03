《全球汇市》美元受强劲的就业数据带动上扬，欧元走软

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 美国6月非农就业岗位增加28.8万
* 欧洲央行总裁德拉吉重申低利率政策，打压欧元
路透纽约7月3日 - 美元兑日圆周四攀升至两周高位，此前数据显示美国6月非农就业岗位增幅超预期，缓和了对进入下半年美国经济体质的担忧。
而欧元兑美元则跌至一周低点，因欧洲央行总裁德拉吉重申低利率政策，指因欧元区经济下滑风险持续。
周四的情况凸显欧元和美元前景愈发迥异。欧洲央行刚祭出一波刺激措施，而美联储已经在缩减购债规模。美国公布的非农就业报告预计将令联储维持缩减购债的进度。
Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示，美国就业数据要比之前三个月的趋势强很多，这对美元而言是鼓舞人心的。
“这给看好美国经济的投资人吃下了定心丸，首季美国经济萎缩，这次的就业数据显示当前的状况要好很多。”
美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。
纽约午后，美元兑日圆 升0.4%，报102.20日圆，盘中一度升至102.26日圆的两周高位。美元单日升幅为一个月内最大。
美元指数 升至一周高位80.315，尾盘报80.215，升0.3%，表现为两个月内最佳。
“整体而言，我们在美元普遍走强的态势中，”U.S. Forex公司交易员Lennon Sweeting表示，“我认为美元兑多数主要货币都将上涨，特别是兑欧元，我们预计欧元今年12月前将跌至1.28美元。”
欧元兑美元 尾盘跌0.4%，报1.3607美元，为一个月内最大单日跌幅，稍早欧元跌至一周低点1.3597美元。
德拉吉有关欧元区前景和欧洲央行对汇率看法的讲话打压欧元。德拉吉表示，欧元区经济面临的风险意味着利率将保持低位一段长时间。
“他保持了对通胀温和的基调，”Westpac的Franulovich表示，“值得一提的是德拉吉提到了购买资产，这预示欧洲央行的资产负债表将大幅上升。”
德拉吉还对极度强劲的欧元发出了警告，称汇率对物价稳定很重要，欧洲央行正密切关注。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。