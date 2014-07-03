《全球汇市》美元受强劲的就业数据带动上扬，欧元走软

* 美国6月非农就业岗位增加28.8万

* 欧洲央行总裁德拉吉重申低利率政策，打压欧元

路透纽约7月3日 - 美元兑日圆周四攀升至两周高位，此前数据显示美国6月非农就业岗位增幅超预期，缓和了对进入下半年美国经济体质的担忧。

而欧元兑美元则跌至一周低点，因欧洲央行总裁德拉吉重申低利率政策，指因欧元区经济下滑风险持续。

周四的情况凸显欧元和美元前景愈发迥异。欧洲央行刚祭出一波刺激措施，而美联储已经在缩减购债规模。美国公布的非农就业报告预计将令联储维持缩减购债的进度。

Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示，美国就业数据要比之前三个月的趋势强很多，这对美元而言是鼓舞人心的。

“这给看好美国经济的投资人吃下了定心丸，首季美国经济萎缩，这次的就业数据显示当前的状况要好很多。”

美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。

纽约午后，美元兑日圆 升0.4%，报102.20日圆，盘中一度升至102.26日圆的两周高位。美元单日升幅为一个月内最大。

美元指数 升至一周高位80.315，尾盘报80.215，升0.3%，表现为两个月内最佳。

“整体而言，我们在美元普遍走强的态势中，”U.S. Forex公司交易员Lennon Sweeting表示，“我认为美元兑多数主要货币都将上涨，特别是兑欧元，我们预计欧元今年12月前将跌至1.28美元。”

欧元兑美元 尾盘跌0.4%，报1.3607美元，为一个月内最大单日跌幅，稍早欧元跌至一周低点1.3597美元。

德拉吉有关欧元区前景和欧洲央行对汇率看法的讲话打压欧元。德拉吉表示，欧元区经济面临的风险意味着利率将保持低位一段长时间。

“他保持了对通胀温和的基调，”Westpac的Franulovich表示，“值得一提的是德拉吉提到了购买资产，这预示欧洲央行的资产负债表将大幅上升。”