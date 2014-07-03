更新版 1-《全球汇市》美元受强劲的就业数据带动上扬，欧元走软

(新增文末表格)

* 美国6月非农就业岗位增加28.8万

* 欧洲央行总裁德拉吉重申低利率政策，打压欧元

路透纽约7月3日 - 美元兑日圆周四攀升至两周高位，此前数据显示美国6月非农就业岗位增幅超预期，缓和了对进入下半年美国经济体质的担忧。

而欧元兑美元则跌至一周低点，因欧洲央行总裁德拉吉重申低利率政策，指因欧元区经济下滑风险持续。

周四的情况凸显欧元和美元前景愈发迥异。欧洲央行刚祭出一波刺激措施，而美联储已经在缩减购债规模。美国公布的非农就业报告预计将令联储维持缩减购债的进度。

Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示，美国就业数据要比之前三个月的趋势强很多，这对美元而言是鼓舞人心的。

“这给看好美国经济的投资人吃下了定心丸，首季美国经济萎缩，这次的就业数据显示当前的状况要好很多。”

美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。

纽约午后，美元兑日圆 升0.4%，报102.20日圆，盘中一度升至102.26日圆的两周高位。美元单日升幅为一个月内最大。

美元指数 升至一周高位80.315，尾盘报80.215，升0.3%，表现为两个月内最佳。

“整体而言，我们在美元普遍走强的态势中，”U.S. Forex公司交易员Lennon Sweeting表示，“我认为美元兑多数主要货币都将上涨，特别是兑欧元，我们预计欧元今年12月前将跌至1.28美元。”

欧元兑美元 尾盘跌0.4%，报1.3607美元，为一个月内最大单日跌幅，稍早欧元跌至一周低点1.3597美元。

德拉吉有关欧元区前景和欧洲央行对汇率看法的讲话打压欧元。德拉吉表示，欧元区经济面临的风险意味着利率将保持低位一段长时间。

“他保持了对通胀温和的基调，”Westpac的Franulovich表示，“值得一提的是德拉吉提到了购买资产，这预示欧洲央行的资产负债表将大幅上升。”

德拉吉还对极度强劲的欧元发出了警告，称汇率对物价稳定很重要，欧洲央行正密切关注。(完)

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3610 1.3659 -0.36 -0.98 1.3745

美元/日圆 102.18 101.77 +0.40 -2.96 105.30

欧元/日圆 139.08 139.00 +0.06 -3.84 144.63

美元/瑞郎 0.8931 0.8888 +0.48 +0.03 0.8928

英镑/美元 1.7153 1.7163 -0.06 +3.61 1.6556

美元/加元 1.0633 1.0662 -0.27 +0.12 1.0620

澳元/美元 0.9344 0.9443 -1.05 +4.84 0.8913

欧元/瑞郎 1.2155 1.2139 +0.13 -0.95 1.2271

欧元/英镑 0.7934 0.7955 -0.26 -4.38 0.8297

新西兰元/美元 0.8746 0.8770 -0.27 +6.58 0.8206

美元/挪威克朗 6.1868 6.1734 +0.22 +1.99 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4196 8.4334 -0.16 +0.97 8.3387

美元/瑞典克朗 6.8209 6.7024 +1.77 +5.97 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2846 9.1570 +1.39 +4.94 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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