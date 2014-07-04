《全球汇市》美元受就业数据鼓舞上扬，瑞典克朗骤贬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
表现最差的货币当属瑞典克朗，此前瑞典央行意外大幅降息50个基点至0.25%。
更有趣的是央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)本想降息25个基点，但在投票中被同事以多数票胜出而未能如愿。
这是瑞典央行自1999年独立决策以来，央行总裁首次在政策决定中成为少数派。
瑞典克朗兑欧元 跌至近三年低点，由之前的9.1950跌至9.3900克朗。瑞郎克朗兑美元 跌至两年低点6.8749。
周五美国因国庆节休市，亚洲市场不大可能产生上日那样的交投水准，而且今日亚洲没有重要数据公布。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3604 1.3610 -0.04 -1.03 1.3745
美元/日圆 102.19 102.18 +0.01 -2.95 105.30
欧元/日圆 139.02 139.07 -0.04 -3.95 144.73
美元/瑞郎 0.8935 0.8931 +0.04 +0.08 0.8928
英镑/美元 1.7152 1.7153 -0.01 +3.60 1.6556
美元/加元 1.0634 1.0633 +0.01 +0.13 1.0620
澳元/美元 0.9347 0.9344 +0.03 +4.87 0.8913
新西兰元/美元 0.8744 0.8746 -0.02 +6.56 0.8206
澳元/日圆 95.520 95.480 +0.04 +1.78 93.850
新西兰元/日圆 89.350 89.370 -0.02 +3.40 86.410
英镑/日圆 175.28 175.27 +0.01 +0.54 174.33
澳元/新西兰元 1.0682 1.0664 +0.17 -1.53 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 石冠兰/许娜/杜明霞/李春喜; 审校 张明钧/郑茵)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。