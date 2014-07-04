《全球汇市》美元上涨，但对就业数据是否会令联储转变立场的疑虑限制升幅

* 美元走势停滞，此前受就业数据提振

* 瑞典克朗续跌，因产出数据疲软

* 美国周五因独立日假期休市

路透伦敦7月4日 - 美元周五欲涨不易，此前美国就业数据跳增令股市人气一片乐观，但交易商并不认为这能推动美国联邦储备理事会(美联储/FED)迈向升息。

英镑兑美元及兑一篮子主要货币 重新接近六年高点，近几个月内再次成为主要货币中的周线赢家。

美元未能启动升势，是今年汇市令人失望的事件之一。美国就业数据连续第五个月表现强劲，支撑了分析师的预期--他们重新开始认为美元可能在未来几个月上涨。

资金流入欧洲债券和股市，以及市场谈论亚洲国家央行买入欧元从而将外储中积累的美元换成其他货币，这些都支撑欧元。

周四就业数据出炉后，美元变动达到0.005美元，欧洲汇市尾盘，美元兑欧元仅上涨逾0.1%，报1.3585美元。

美元指数 升0.1%，报80.294。欧洲市场成交清淡，美国金融市场因独立日假期休市。

汇丰的分析师Daragh Maher称，“市场反应如此淡静，或许因为没人相信这些数据会真的改变美联储的前景。”

“昨日利多美元表现得很不错，但是变动幅度一直不大。美元是上涨了，但是涨幅不大。”

Maher将美元和近期英镑走势做出对比，投资者相信强劲的英国经济数据将最终促使英国央行对利率的基调更为强硬，这推高英镑。

过去一个月这样的情况看似发生了，英国央行总裁卡尼和其他央行官员暗示可能在年底前进行首次升息。而美联储主席叶伦当前没有提供这方面的信号。

“人们似乎不太愿意像看待英国央行那样看待美联储，”Maher说。“但随着像这样的数据出炉，或许到了看法必须发生变化的转折点。”

**瑞典克朗续挫**

考虑到过去几个月美国就业数据的强度，一些交易商表示，美元未能出现反弹是投资人感觉美联储无意在短期内升息的迹象。

分析师表示，美联储可能宁愿等到薪资通胀加快后才收紧政策。除非美国两年期公债收益率 大涨，否则美元不太可能进一步推高。

美元兑日圆 盘旋在两周高点102.06附近，本周累计涨幅为0.7%，可望录得两个半月来最佳周度表现。

瑞典克朗在周四大跌后延续跌势，周四瑞典央行意外大幅降息50个基点至0.25%，并发布黯淡的增长展望，暗示可能会继续降息。

疲弱的工业生产数据让市场越发担心瑞典的通缩前景，并让瑞典克朗进一步下滑。欧元兑瑞典克朗升0.2%，报9.3067，周四曾触及三年半高位9.39瑞典克朗。

法国兴业银行策略师Alvin Tan表示，“瑞典央行昨天果断采取措施，应对通货紧缩风险，但瑞典克朗还需要贬值更多。”