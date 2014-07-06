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亚洲 | 2014年 7月 7日 星期一 07:57 BJT

《全球汇市》美元守住就业报告激励下录得的涨幅，亚洲市场开局沉闷

* 由于没有新的指引，主要货币多数持稳

* 上周五美国市场因假期休市

* 欧洲央行立场依然温和，可能打压欧元

路透悉尼7月7日 - 美元周一在亚洲早盘守住上周因非农数据利好而录得的多数涨幅，不过周五美国因假日休市，使本周市场的开局表现有些沉闷。

美元指数 持稳在80.300，距离周四非农数据公布后录得的一周高点80.315不远。上周五美国金融市场因独立日休市。
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