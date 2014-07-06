《全球汇市》美元守住就业报告激励下录得的涨幅，亚洲市场开局沉闷

标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少1%至705,372吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
* 由于没有新的指引，主要货币多数持稳
* 上周五美国市场因假期休市
* 欧洲央行立场依然温和，可能打压欧元
路透悉尼7月7日 - 美元周一在亚洲早盘守住上周因非农数据利好而录得的多数涨幅，不过周五美国因假日休市，使本周市场的开局表现有些沉闷。
美元指数 持稳在80.300，距离周四非农数据公布后录得的一周高点80.315不远。上周五美国金融市场因独立日休市。
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。