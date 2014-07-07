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亚洲 | 2014年 7月 7日 星期一 12:46 BJT

《全球汇市》美元延续就业报告后的坚挺走势，主要货币小幅波动

反观澳元仍受澳洲央行总裁史蒂文斯上周称币值过高的评论打击。

澳元兑美元 下跌0.1%至0.9356，上周下跌0.7%。首道支撑位料在0.9323，此为其5月29日至7月1日涨势的61.8%回档位。

亚洲寻求新题材的投资人可能得要再等上一段时间，因该地区重大经济数据无多。

欧洲方面，德国工业生产及欧元区Sentix投资者信心指数将于今日稍晚登场。

本周的重大事件包括周三中国公布通胀数据、美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布上次政策会议记录，周四英国央行利率决议，以及许多美国大型企业的财报及财测。美国第二季的财报季将于本周拉开序幕。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3584 1.3593 -0.07 -1.17 1.3745

美元/日圆 102.12 102.10 +0.02 -3.02 105.30

欧元/日圆 138.72 138.78 -0.04 -4.15 144.73

美元/瑞郎 0.8952 0.8941 +0.12 +0.27 0.8928

英镑/美元 1.7141 1.7158 -0.10 +3.53 1.6556

美元/加元 1.0661 1.0653 +0.08 +0.39 1.0620

澳元/美元 0.9358 0.9359 -0.01 +4.99 0.8913

新西兰元/美元 0.8719 0.8738 -0.22 +6.25 0.8206

澳元/日圆 95.560 95.560 +0.00 +1.82 93.850

新西兰元/日圆 89.040 89.210 -0.19 +3.04 86.410

英镑/日圆 175.04 175.18 -0.08 +0.41 174.33

澳元/新西兰元 1.0726 1.0707 +0.18 -1.12 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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