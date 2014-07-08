更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆跟随美国长债收益率下滑，关注周三美联储会议记录

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 业绩期前投资人转趋厌恶风险
* 关注周三美联储会议记录 (新增收盘表格)
路透纽约7月8日 - 美元兑日圆周二下滑，因美国长债收益率连跌第二日。在美国业绩期即将开锣之际，投资人对股市的投资谨慎。
美元兑日圆已经回吐上周四美国公布就业报告后录得的升幅，该报告显示美国经济继续增强。美元兑欧元在两周高位稳定下来。
对美国长债的避险买盘料限制美元升势，至少短期而言如此，投资人对处于纪录高位水准的股市态度审慎。
“市场出现一些厌恶风险情绪，美国公债收益率势将下滑，美元也跟着走软，”法国兴业银行高级外汇分析师Sebastien Galy表示，“这受股市走势影响。”
美国两年期公债收益率 升穿关键的0.50%水准，长债收益率下滑，显示短期市场不安。
美元兑日圆 跌0.30%，报101.51日圆，周一尾盘报102.82日圆。
美国公债收益率下滑令日圆兑美元得益，因这令美国公债吸引力相对降低，尽管美国公债收益率仍远高于日本公债，Brown Brothers Harriman首席汇市策略师Marc Chandler表示。
“美元走势对美国利率敏感，美国利率目前要比就业数据公布后的水准低，”Chandler称。
10年期美国公债 较可比日本公债 收益率差周二收窄至202个基点，上周四尾盘报208基点。
市场下一焦点将是周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的货币政策会议记录，投资人将从中寻找政策制定者认为何时可能升息的迹象。
分析师认为，如果美联储没有更强烈暗示在明年升息，美元不太可能进一步上涨。
明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，对近期美国失业率下滑表示欢迎，但警告就业市场要达到美联储的目标还有一段长路。
里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，预计今年通胀上升，过去几个月获得的数据并不是一些人士认为的“杂音”，凸显他的通胀威胁加重的鹰派观点。
美元兑欧元 微跌0.05%，报1.3610美元，在周四美国公布就业数据带动美元一度上扬后，过去三日美元兑欧元大致呈现横向盘整。
美元指数 跌至80.175，周一尾盘报80.218。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3611 1.3604 +0.05 -0.97 1.3745
美元/日圆 101.57 101.82 -0.25 -3.54 105.30
欧元/日圆 138.25 138.55 -0.22 -4.41 144.63
美元/瑞郎 0.8928 0.8935 -0.08 +0.00 0.8928
英镑/美元 1.7130 1.7126 +0.02 +3.47 1.6556
美元/加元 1.0676 1.0682 -0.06 +0.53 1.0620
澳元/美元 0.9398 0.9372 +0.28 +5.44 0.8913
欧元/瑞郎 1.2152 1.2154 -0.02 -0.97 1.2271
欧元/英镑 0.7942 0.7942 +0.00 -4.28 0.8297
新西兰元/美元 0.8784 0.8756 +0.32 +7.04 0.8206
美元/挪威克朗 6.1875 6.1539 +0.55 +2.00 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4231 8.3731 +0.60 +1.01 8.3387
美元/瑞典克朗 6.8356 6.8308 +0.07 +6.20 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.3053 9.2931 +0.13 +5.18 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A