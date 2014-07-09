更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元和日圆走软，因美联储政策立场仍然温和

* 美联储会议记录公布后，美元兑欧元和日圆走软

* 美联储6月会议记录没有大的意外 (新增收盘表格)

路透纽约7月9日 - 美元兑欧元和日圆周三走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月会议记录显示出的政策立场与会后声明一样温和，没有任何大的意外。

美联储会议记录显示，联储开始讨论退出宽松货币政策计划的细节，指出将在10月结束资产购买行动，看似接近就一项管理利率的计划达成一致。

“会议记录中的很多内容我们已经知晓，且了解的很透彻，”DailyFX的高级汇市策略师John Kicklighter表示。

美元兑欧元 从会议记录公布前的1.3624美元跌至1.3643美元。美元兑日圆 从会议记录公布前的101.75日圆跌至101.57日圆。

美元兑欧元和日圆一直难以向上突破相对狭窄的区间，因投资者还在寻找经济累积的动能足以促使美联储开始升息的更为明确的信号，导致美国公债收益率保持在较低水平。

“会议记录显示，美联储对经济复苏的信心增强，且越来越关注退出策略方面的问题，”TD Securities美国利率和经济研究部主管Eric Green在一份报告中表示。

”在美联储近期的会议记录中，温和的政策立场在逐步减弱，但怎么说还是温和的。“

美联储上月政策会议举行时，强于预期的6月就业报告尚未公布。

由于本周无重大经济数据公布，美联储会议记录成了市场关注的焦点。

堪萨斯城联储总裁乔治和美联储副总裁费舍尔周四将发表讲话。

一段时间以来，美元基本陷于区间内，因市场认为美联储短期内不会有意外的举动，而欧洲央行等其他主要央行预计近期也将保持既定的政策路线。

预计美联储在暗示升息几率增强前还将再观察几个月的数据。在定向长期再融资操作(LTROs)今年晚些时候开始实施前，欧洲央行也不会调整政策。

”双方的政策在一定程度上保持稳定，“富国证券的汇市策略师Eric Viloria表示。

欧洲央行总裁德拉吉周三重申，欧洲央行准备在必要时动用“非常规工具”，并敦促各国进一步深化欧洲的统一进程，以推动经济和就业增长。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3644 1.3611 +0.24 -0.73 1.3745

美元/日圆 101.62 101.57 +0.05 -3.49 105.30

欧元/日圆 138.63 138.25 +0.27 -4.15 144.63

美元/瑞郎 0.8909 0.8928 -0.21 -0.21 0.8928

英镑/美元 1.7156 1.7130 +0.15 +3.62 1.6556

美元/加元 1.0650 1.0676 -0.24 +0.28 1.0620

澳元/美元 0.9408 0.9398 +0.11 +5.55 0.8913

欧元/瑞郎 1.2151 1.2152 -0.01 -0.98 1.2271

欧元/英镑 0.7951 0.7942 +0.11 -4.17 0.8297

新西兰元/美元 0.8819 0.8784 +0.40 +7.47 0.8206

美元/挪威克朗 6.1510 6.1875 -0.59 +1.40 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3900 8.4231 -0.39 +0.62 8.3387

美元/瑞典克朗 6.7898 6.8356 -0.67 +5.49 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2626 9.3053 -0.46 +4.69 8.8474