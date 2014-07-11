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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 08:12 BJT

《全球汇市》日圆强劲上涨，葡萄牙银行业问题刺激避险买盘

英镑兑美元 略微走软至1.7132，但距离本月稍早创下的六年高点1.7180不远。

周五亚洲市场没有重要经济数据公布，市场的焦点在于该地区股市对欧美市场的下跌作何反应。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3600 1.3609 -0.07 -1.05 1.3745

美元/日圆 101.29 101.31 -0.02 -3.81 105.30

欧元/日圆 137.75 137.90 -0.11 -4.82 144.73

美元/瑞郎 0.8929 0.8921 +0.09 +0.01 0.8928

英镑/美元 1.7124 1.7131 -0.04 +3.43 1.6556

美元/加元 1.0646 1.0647 -0.01 +0.24 1.0620

澳元/美元 0.9382 0.9390 -0.09 +5.26 0.8913

新西兰元/美元 0.8807 0.8820 -0.15 +7.32 0.8206

澳元/日圆 95.030 95.150 -0.13 +1.26 93.850

新西兰元/日圆 89.210 89.370 -0.18 +3.24 86.410

英镑/日圆 173.45 173.58 -0.07 -0.50 174.33

澳元/新西兰元 1.0646 1.0643 +0.03 -1.86 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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