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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 10:59 BJT

《全球汇市》日圆上涨，因葡萄牙银行业问题打压股市并提振避险买需

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3598 1.3609 -0.08 -1.07 1.3745

美元/日圆 101.32 101.31 +0.01 -3.78 105.30

欧元/日圆 137.77 137.90 -0.09 -4.81 144.73

美元/瑞郎 0.8929 0.8921 +0.09 +0.01 0.8928

英镑/美元 1.7126 1.7131 -0.03 +3.44 1.6556

美元/加元 1.0637 1.0647 -0.09 +0.16 1.0620

澳元/美元 0.9386 0.9390 -0.04 +5.31 0.8913

新西兰元/美元 0.8813 0.8820 -0.08 +7.40 0.8206

澳元/日圆 95.110 95.150 -0.04 +1.34 93.850

新西兰元/日圆 89.290 89.370 -0.09 +3.33 86.410

英镑/日圆 173.52 173.58 -0.03 -0.46 174.33

澳元/新西兰元 1.0644 1.0643 +0.01 -1.88 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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