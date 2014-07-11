《全球汇市》日圆上涨，因葡萄牙银行业问题打压股市并提振避险买需

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3598 1.3609 -0.08 -1.07 1.3745
美元/日圆 101.32 101.31 +0.01 -3.78 105.30
欧元/日圆 137.77 137.90 -0.09 -4.81 144.73
美元/瑞郎 0.8929 0.8921 +0.09 +0.01 0.8928
英镑/美元 1.7126 1.7131 -0.03 +3.44 1.6556
美元/加元 1.0637 1.0647 -0.09 +0.16 1.0620
澳元/美元 0.9386 0.9390 -0.04 +5.31 0.8913
新西兰元/美元 0.8813 0.8820 -0.08 +7.40 0.8206
澳元/日圆 95.110 95.150 -0.04 +1.34 93.850
新西兰元/日圆 89.290 89.370 -0.09 +3.33 86.410
英镑/日圆 173.52 173.58 -0.03 -0.46 174.33
澳元/新西兰元 1.0644 1.0643 +0.01 -1.88 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。