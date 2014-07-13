重温稿-《全球汇市》美元持稳，市场对葡萄牙银行业的担忧减弱

* 美元兑日圆和欧元持稳
* 澳元和加元走软
* 关注美联储主席叶伦下周二国会作证
路透纽约7月11日 - 美元兑日圆和欧元周五持稳，因葡萄牙最大银行寻求安抚投资人对其财务稳定性的忧虑。
葡萄牙必利胜银行(BES)周四晚表示，向其创始家族的贷款亏损不会给该行带来资金短缺的风险。
这缓和了一些忧虑。因投资人担心情势蔓延而寻求避险，美元兑日圆周四跌至近两个月低点。
“这使市场忧虑欧洲经济成长和银行业，”法国农业信贷银行宏观策略师Mark McCormick表示，“许多忧虑是有针对性的。”
美元兑日圆 持稳在101.33日圆，兑欧元 变动不大，报1.3609美元。美元指数 升0.07%，报80.185。
“我们一直从债市表现获得指引，现在我们关注的是股市，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。
近几个月美元兑日圆和欧元大致呈区间波动，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持稳定的、对通胀相对温和的基调，且在暗示即将开始升息前还在寻找经济成长的进一步迹象，美元升势困难重重。
美联储周三发布的6月会议记录没有给联储政策前景提供新的线索。市场下一焦点将是下周二美联储主席叶伦的国会作证。
由于美联储和欧洲央行都不太可能在短期内宣布政策调整，投资人将继续寻求较高收益投资。
“市场主题真的是作空美元、作空欧元和许多套利交易，特别是在新兴市场和较高收益的G10市场，”McCormick表示。
加元兑美元 周五下滑，此前数据显示6月就业岗位意外减少9,400，失业率从5月的7.0%升至7.1%。
加元兑美元大跌0.78%，报1.0729加元。
澳元兑美元也下滑，此前澳洲央行总裁史蒂文斯在接受澳洲报纸采访时警告，澳元汇率可能过于强劲，称美联储可能升息或拖累澳元。
澳元兑美元 一度跌至0.9373美元，报导发表前报0.9394美元，纽约尾盘回升至0.9387美元。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3608 1.3609 -0.01 -1.00 1.3745
美元/日圆 101.36 101.31 +0.05 -3.74 105.30
欧元/日圆 137.92 137.90 +0.01 -4.64 144.63
美元/瑞郎 0.8925 0.8921 +0.04 -0.03 0.8928
英镑/美元 1.7122 1.7131 -0.05 +3.42 1.6556
美元/加元 1.0731 1.0647 +0.79 +1.05 1.0620
澳元/美元 0.9390 0.9390 +0.00 +5.35 0.8913
欧元/瑞郎 1.2140 1.2142 -0.02 -1.07 1.2271
欧元/英镑 0.7945 0.7944 +0.01 -4.24 0.8297
新西兰元/美元 0.8810 0.8820 -0.11 +7.36 0.8206
美元/挪威克朗 6.1753 6.1664 +0.14 +1.80 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4049 8.4026 +0.03 +0.79 8.3387
美元/瑞典克朗 6.7889 6.7786 +0.15 +5.47 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2386 9.2238 +0.16 +4.42 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)