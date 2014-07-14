更新版 1-《全球汇市》美联储主席叶伦国会作证前美元大致持稳，兑日圆上涨

* 美元指数在淡静交投中窄幅波动

* 美国公债收益率上升

* 美联储主席叶伦周二和周三将在国会作证 (新增文末汇率表格)

路透纽约7月14日 - 美元兑日圆周一小涨，但兑其他主要货币变动不大，因投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦就美国货币政策的国会证词。

美元兑日圆 升0.2%，报101.58日圆。

“美国公债收益率上升以及股市走强，扶助美元兑日圆小涨，”Brown Brothers Harriman & Co市场策略部门全球主管Marc Chandler表示。

欧元兑日圆 升0.25%，报138.26日圆，从上周触及的五个月低点137.50日圆反弹。

欧元兑美元 一直在1.36美元附近交投，周一纽约尾盘变动不大，报1.3611美元，此前欧洲央行总裁德拉吉警告，欧元强劲可能拖累欧元区经济复苏。

美元指数 小涨，报80.202，因美国公债收益率上升。指标美国10年期公债 跌8/32，收益率报2.5468%。

美国股市走强，标普500指数 尾盘升0.5%。

美国公债收益率近几周大多下滑，联邦基金利率期货显示，投资人在上周美联储发布会议记录显示不急于升息后押后收紧政策时间预估。

后市走势很大程度上将取决于叶伦周二和周三的国会讲话，特别是第二季美国经济数据已经显示经济不断增强。

“关键是美国公债收益率，如果不上涨，美元也不太可能有实质性的升势，”德国商业银行汇市策略师Peter Kinsella表示。

根据Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick，市场成交量特别低。

“投资人相当冷漠，”Borthwick表示，“波动性很低，无论是乌克兰局势还是圣灵银行(BES)，看来没有什么能够带动投资人大举建仓。叶伦顶多也就能影响市场五分钟。”

Chandler称，汇市交易员也在寻找宏观经济趋势的线索，并将关注周二纽约制造业调查报告以及周四的费城联储调查。

“纽约和费城联储调查将给我有关第三季经济表现的初步印象，这要比证明第二季表现强劲更重要，”他表示。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3619 1.3608 +0.08 -0.92 1.3745

美元/日圆 101.53 101.36 +0.17 -3.58 105.30

欧元/日圆 138.25 137.92 +0.24 -4.41 144.63

美元/瑞郎 0.8918 0.8925 -0.08 -0.11 0.8928

英镑/美元 1.7083 1.7122 -0.23 +3.18 1.6556

美元/加元 1.0708 1.0731 -0.21 +0.83 1.0620

澳元/美元 0.9393 0.9390 +0.03 +5.39 0.8913

欧元/瑞郎 1.2146 1.2140 +0.05 -1.02 1.2271

欧元/英镑 0.7970 0.7945 +0.31 -3.94 0.8297

新西兰元/美元 0.8803 0.8810 -0.08 +7.28 0.8206

美元/挪威克朗 6.1838 6.1753 +0.14 +1.94 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4204 8.4049 +0.18 +0.98 8.3387

美元/瑞典克朗 6.7934 6.7889 +0.07 +5.54 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2501 9.2386 +0.12 +4.55 8.8474