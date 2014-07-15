《全球汇市》美元继续陷于区间波动，市场静候叶伦国会作证

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦接受《纽约客》杂志采访时称， 即便美国经济恢复到“我们期望的水平”，联储仍需采取“异常宽松的”货币政策。

周二稍晚出炉的美国6月零售销售数据可能会提供更多线索，有助于分析师预测第二季经济成长率。路透调查显示，分析师预计零售销售将按月增长0.6%，增幅高于5月的0.3%。

欧元兑美元 持稳于1.3621，但上行阻力较大，因欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元走强是欧元区经济复苏可持续性面临的一个风险。

德拉吉在欧洲议会一委员会发表讲话时重申，欧洲央行将维持宽松货币政策，并可能采取非常规举措来对抗低通胀问题。

澳元兑美元 原地踏步，报0.9391。澳洲央行稍后将公布上次政策会议记录。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3620 1.3619 +0.01 -0.91 1.3745

美元/日圆 101.55 101.53 +0.02 -3.56 105.30

欧元/日圆 138.31 138.27 +0.03 -4.44 144.73

美元/瑞郎 0.8915 0.8918 -0.03 -0.15 0.8928

英镑/美元 1.7085 1.7083 +0.01 +3.20 1.6556

美元/加元 1.0715 1.0708 +0.07 +0.89 1.0620

澳元/美元 0.9392 0.9393 -0.01 +5.37 0.8913

新西兰元/美元 0.8811 0.8803 +0.09 +7.37 0.8206

澳元/日圆 95.380 95.370 +0.01 +1.63 93.850

新西兰元/日圆 89.480 89.380 +0.11 +3.55 86.410

英镑/日圆 173.48 173.44 +0.02 -0.49 174.33

澳元/新西兰元 1.0652 1.0661 -0.08 -1.81 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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