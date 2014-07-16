《全球汇市》澳元和新西兰元因中国增长相关疑虑而下跌，关注英镑

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
外汇调研公司Global-info Co.主管Kaneo Ogino称，“如果低于101日圆水准，将有(日本)进口商的纯粹商业买盘，但上档仍受限，”
“人们正在静候下一个触发市场走势的事件，”他表示。
美联储主席叶伦日内稍晚将在众议院作证。叶伦周二在参议院金融委员会作证时力挺当前的宽松政策，称经济复苏尚不稳固。
叶伦称通胀回升的初步迹象还不足以促使美联储加快升息计划，但承认如果就业市场好转速度快于预期，则可能这么做。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3552 1.3571 -0.14 -1.40 1.3745
美元/日圆 101.69 101.68 +0.01 -3.43 105.30
欧元/日圆 137.82 137.97 -0.11 -4.71 144.63
美元/瑞郎 0.8966 0.8955 +0.12 +0.43 0.8928
英镑/美元 1.7144 1.7141 +0.02 +3.55 1.6556
美元/加元 1.0757 1.0756 +0.01 +1.29 1.0620
澳元/美元 0.9347 0.9366 -0.20 +4.87 0.8913
新西兰元/美元 0.8695 0.8765 -0.80 +5.96 0.8206
欧元/瑞郎 1.2151 1.2153 -0.02 -0.98 1.2271
欧元/英镑 0.7901 0.7915 -0.18 -4.77 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2463 9.2561 -0.11 +4.51 8.8474
美元/挪威克朗 6.2070 6.2067 +0.00 +2.32 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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