《全球汇市》美元普涨，市场臆测美联储主席叶伦倾向收紧货币政策

台湾个股：国泰金拟提股东会授权董事会筹措长期资金总额不超过500亿台币
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
* 美联储主席叶伦预计对收紧货币政策持开放态度
* 美元指数升至一个月高位
* 美国公债收益率转跌
路透纽约7月16日 - 美元周三普涨，市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦倾向收紧货币政策，目前美联储维持利率在纪录低点。
“美元兑欧元、英镑和日圆都小涨，”Macquarie Group Limited全球利率和汇市策略师Thierry Wizman表示。
汇市策略师表示，欧洲经济数据令人失望、叶伦周二和周三在国会的证词暗示美国可能较预期提前升息带动了美元的买盘。
“依我看，叶伦讲话所暗示的较近期所见对通胀略更强硬。”Wizman表示，“我认为9月前美联储官员的讲话不会更强硬了，但到那个时期的趋势都会是美元强劲。”
美元指数 升0.2%，报80.565，盘中触及一个月高位。
“叶伦为美国可能提前升息打开了门，这确实吸引了市场注意力。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。
美国公债收益率周三先升后回，指标10年期公债 升3/32，收益率报2.537%，日高为2.57%。
英镑兑美元 跌至1.7135美元，脱离周二触及的近六年高位1.7192美元，但英镑兑欧元 升至近两年高位。
欧元兑美元 跌0.35%，报1.3525美元，跌至一个月最低，而美元兑日圆 小涨至101.71日圆，盘中触及一周高位101.79日圆。(完)
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