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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 06:20 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元普涨，市场臆测美联储主席叶伦倾向收紧货币政策

* 美联储主席叶伦预计对收紧货币政策持开放态度

* 美元指数升至一个月高位

* 美国公债收益率转跌 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约7月16日 - 美元周三普涨，市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦倾向收紧货币政策，目前美联储维持利率在纪录低点。

“美元兑欧元、英镑和日圆都小涨，”Macquarie Group Limited全球利率和汇市策略师Thierry Wizman表示。

汇市策略师表示，欧洲经济数据令人失望、叶伦周二和周三在国会的证词暗示美国可能较预期提前升息，带动了美元的买盘。

“依我看，叶伦讲话所暗示的较近期所见对通胀略更强硬。”Wizman表示，“我认为9月前美联储官员的讲话不会更强硬了，但到那个时期的趋势都会是美元强劲。”

美元指数 升0.2%，报80.565，盘中触及一个月高位。

“叶伦为美国可能提前升息打开了门，这确实吸引了市场注意力。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

美国公债收益率周三先升后回，指标10年期公债 升3/32，收益率报2.537%，日高为2.57%。

英镑兑美元 跌至1.7135美元，脱离周二触及的近六年高位1.7192美元，但英镑兑欧元 升至近两年高位。

欧元兑美元 跌0.35%，报1.3525美元，跌至一个月最低，而美元兑日圆 小涨至101.71日圆，盘中触及一周高位101.79日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3525 1.3571 -0.34 -1.60 1.3745

美元/日圆 101.67 101.68 -0.01 -3.45 105.30

欧元/日圆 137.48 137.97 -0.36 -4.94 144.63

美元/瑞郎 0.8980 0.8955 +0.28 +0.58 0.8928

英镑/美元 1.7136 1.7141 -0.03 +3.50 1.6556

美元/加元 1.0740 1.0756 -0.15 +1.13 1.0620

澳元/美元 0.9367 0.9366 +0.01 +5.09 0.8913

欧元/瑞郎 1.2150 1.2153 -0.02 -0.99 1.2271

欧元/英镑 0.7892 0.7915 -0.29 -4.88 0.8297

新西兰元/美元 0.8711 0.8765 -0.62 +6.15 0.8206

美元/挪威克朗 6.1952 6.2067 -0.19 +2.12 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3818 8.4235 -0.50 +0.52 8.3387

美元/瑞典克朗 6.8256 6.8215 +0.06 +6.04 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2333 9.2561 -0.25 +4.36 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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