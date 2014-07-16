更新版 1-《全球汇市》美元普涨，市场臆测美联储主席叶伦倾向收紧货币政策

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 美联储主席叶伦预计对收紧货币政策持开放态度
* 美元指数升至一个月高位
* 美国公债收益率转跌 (新增文末汇率收盘表格)
路透纽约7月16日 - 美元周三普涨，市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦倾向收紧货币政策，目前美联储维持利率在纪录低点。
“美元兑欧元、英镑和日圆都小涨，”Macquarie Group Limited全球利率和汇市策略师Thierry Wizman表示。
汇市策略师表示，欧洲经济数据令人失望、叶伦周二和周三在国会的证词暗示美国可能较预期提前升息，带动了美元的买盘。
“依我看，叶伦讲话所暗示的较近期所见对通胀略更强硬。”Wizman表示，“我认为9月前美联储官员的讲话不会更强硬了，但到那个时期的趋势都会是美元强劲。”
美元指数 升0.2%，报80.565，盘中触及一个月高位。
“叶伦为美国可能提前升息打开了门，这确实吸引了市场注意力。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。
美国公债收益率周三先升后回，指标10年期公债 升3/32，收益率报2.537%，日高为2.57%。
英镑兑美元 跌至1.7135美元，脱离周二触及的近六年高位1.7192美元，但英镑兑欧元 升至近两年高位。
欧元兑美元 跌0.35%，报1.3525美元，跌至一个月最低，而美元兑日圆 小涨至101.71日圆，盘中触及一周高位101.79日圆。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3525 1.3571 -0.34 -1.60 1.3745
美元/日圆 101.67 101.68 -0.01 -3.45 105.30
欧元/日圆 137.48 137.97 -0.36 -4.94 144.63
美元/瑞郎 0.8980 0.8955 +0.28 +0.58 0.8928
英镑/美元 1.7136 1.7141 -0.03 +3.50 1.6556
美元/加元 1.0740 1.0756 -0.15 +1.13 1.0620
澳元/美元 0.9367 0.9366 +0.01 +5.09 0.8913
欧元/瑞郎 1.2150 1.2153 -0.02 -0.99 1.2271
欧元/英镑 0.7892 0.7915 -0.29 -4.88 0.8297
新西兰元/美元 0.8711 0.8765 -0.62 +6.15 0.8206
美元/挪威克朗 6.1952 6.2067 -0.19 +2.12 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3818 8.4235 -0.50 +0.52 8.3387
美元/瑞典克朗 6.8256 6.8215 +0.06 +6.04 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2333 9.2561 -0.25 +4.36 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军/郑茵; 审校 利棣儿/龚芳)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。