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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 07:58 BJT

《全球汇市》欧元全面承压，兑英镑触及两年低点

* 欧元全面承压，兑英镑触及两年低点

* 美元指数升至一个月高点

* 澳元由两周低点反弹，新西兰元仍走势困顿

路透悉尼7月17日 - 欧元兑日圆周四徘徊在五个月低点，兑英镑持稳在两年低点附近。欧元在隔夜市场普跌，应能使欧洲央行(ECB)感到一丝宽慰。

交易商表示，近来英国数据表现乐观，使投资者由欧元转向投资英镑，这使欧元全面受到打击，并在周三扩大跌幅。
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