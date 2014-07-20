更新版 1-《全球汇市》欧元兑美元一度跌穿重要心理关口1.35美元，美元普涨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 意大利下调今年经济成长预估后欧元下滑
* 挪威克郎跳升逾0.5%
* 汇市交易商在周末前表现谨慎 (新增文末收盘表格)
路透纽约7月18日 - 欧元兑美元周五跌穿重要心理关口1.35美元，为2月来首见，因马来西亚客机在乌克兰东部被击落令地缘政治紧张局势加剧，美元出现普涨。
欧元区经济表现不稳定令欧元一路走软，周五报告显示比利时消费者信心下降，且市场臆测美国政策制定者可能较市场预期更早升息。
道明证券汇市策略师Shaun Osborne表示，在意大利央行下调经济预估后不久，欧元跌至1.3492美元，之后反弹，重返1.35美元之上。
意大利央行将今年经济成长预估下调至0.2%，警告经济前景非常不明朗。意大利是欧元区第三大经济体。
欧元区周五还公布，5月未经季节调整经常账盈余89亿欧元，4月为188亿欧元。
纽约尾盘，欧元兑美元 微升0.01%，报1.3527美元。
“欧元所处区间1.35美元是底部，”Osborne表示，“欧元目前可能将走软。”
美元兑日圆 升0.2%，报101.35日圆，英镑兑美元 跌0.07%，报1.7086美元。
美元指数 升0.02%，报80.518。
周二重挫约2%的俄罗斯卢布兑美元 回升约0.35%，报35.14卢布。
根据ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman，因乌克兰局势影响，汇市交易商表现谨慎，规避较高风险仓位。
“你将继续看到避险操作，”Newman表示，“我认为周末前许多投资人不会冒险。”
产油国挪威货币挪威克郎跳升，受在俄罗斯和西方就乌克兰问题关系紧张的情况下，对欧洲能源供应的担忧提振。
挪威克郎兑欧元 升逾0.5%，报8.3520克郎。
花旗集团欧洲汇市策略部门主管Valentin Marinov表示，对同俄罗斯关系的担忧盖过了挪威明年可能再度降息的前景。
截至周四的一个月，挪威克郎兑欧元大跌逾3%，因挪威央行在6月转变货币政策立场至更宽松。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3524 1.3526 -0.01 -1.61 1.3745
美元/日圆 101.32 101.15 +0.17 -3.78 105.30
欧元/日圆 137.07 136.85 +0.16 -5.23 144.63
美元/瑞郎 0.8987 0.8972 +0.17 +0.66 0.8928
英镑/美元 1.7086 1.7098 -0.07 +3.20 1.6556
美元/加元 1.0729 1.0761 -0.30 +1.03 1.0620
澳元/美元 0.9388 0.9351 +0.40 +5.33 0.8913
欧元/瑞郎 1.2150 1.2138 +0.10 -0.99 1.2271
欧元/英镑 0.7910 0.7907 +0.04 -4.66 0.8297
新西兰元/美元 0.8697 0.8668 +0.33 +5.98 0.8206
美元/挪威克朗 6.1879 6.2071 -0.31 +2.00 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3657 8.3954 -0.35 +0.32 8.3387
美元/瑞典克朗 6.8373 6.8216 +0.23 +6.22 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2480 9.2345 +0.15 +4.53 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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