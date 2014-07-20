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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 07:41 BJT

《全球汇市》G3货币走势受抑，乌克兰和加沙局势仍主导市场

澳新货币亦收复最近的部分跌幅，新西兰元兑美元盘初从周五低点0.8649美元短暂升逾0.87。

外界普遍预期新西兰央行周四将升息至五年半高点3.5%，不过一些分析师预计新西兰央行将暗示暂停升息周期。

因日本金融市场周一逢公共假期休市，交易商预计主要货币将陷于窄幅区间。今日亚洲无关键数据出炉。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3528 1.3524 +0.03 -1.58 1.3745

美元/日圆 101.34 101.32 +0.02 -3.76 105.30

欧元/日圆 137.12 137.03 +0.07 -5.26 144.73

美元/瑞郎 0.8978 0.8987 -0.10 +0.56 0.8928

英镑/美元 1.7089 1.7086 +0.02 +3.22 1.6556

美元/加元 1.0738 1.0729 +0.08 +1.11 1.0620

澳元/美元 0.9394 0.9388 +0.06 +5.40 0.8913

新西兰元/美元 0.8705 0.8697 +0.09 +6.08 0.8206

澳元/日圆 95.220 95.120 +0.11 +1.46 93.850

新西兰元/日圆 88.240 88.120 +0.14 +2.12 86.410

英镑/日圆 173.19 173.12 +0.04 -0.65 174.33

澳元/新西兰元 1.0789 1.0788 +0.01 -0.54 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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