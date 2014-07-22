《全球汇市》避险情绪降温打击日圆微跌，市场仍然保持谨慎

除地缘政治发展之外，市场人士还关注1230 GMT将发布的美国消费者物价数据。焦点在于，若数据强到足以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快收紧货币政策的预期升温，那么美元是否会有所反应。

史蒂文斯的讲话受到特别关注，因为他在本月稍早曾警告称投资者低估了澳元大幅下跌的风险，这让市场大感意外，澳元因而下挫。