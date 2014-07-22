《全球汇市》避险情绪降温打击日圆微跌，市场仍然保持谨慎

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
除地缘政治发展之外，市场人士还关注1230 GMT将发布的美国消费者物价数据。焦点在于，若数据强到足以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快收紧货币政策的预期升温，那么美元是否会有所反应。
劳工部料公布美国6月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.3%，此前因食品价格攀升，使得5月CPI创逾一年来最高增幅。
澳元兑美元 上涨0.2%至0.9387，此前澳洲央行总裁史蒂文斯在讲话中未对国内货币政策和澳元发表评论 ，澳元一度触及日高。
史蒂文斯的讲话受到特别关注，因为他在本月稍早曾警告称投资者低估了澳元大幅下跌的风险，这让市场大感意外，澳元因而下挫。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3524 1.3523 +0.01 -1.61 1.3745
美元/日圆 101.46 101.39 +0.07 -3.65 105.30
欧元/日圆 137.21 137.11 +0.07 -5.20 144.73
美元/瑞郎 0.8979 0.8979 +0.00 +0.57 0.8928
英镑/美元 1.7075 1.7074 +0.01 +3.13 1.6556
美元/加元 1.0737 1.0734 +0.03 +1.10 1.0620
澳元/美元 0.9383 0.9372 +0.12 +5.27 0.8913
新西兰元/美元 0.8680 0.8685 -0.06 +5.78 0.8206
澳元/日圆 95.200 95.020 +0.19 +1.44 93.850
新西兰元/日圆 88.050 88.060 -0.01 +1.90 86.410
英镑/日圆 173.24 173.11 +0.08 -0.63 174.33
澳元/新西兰元 1.0805 1.0781 +0.22 -0.40 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/朱晓军/艾茂林/许娜；审校 白云/杜明霞/田建华)
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