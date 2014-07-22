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亚洲 | 2014年 7月 23日 星期三 07:49 BJT

《全球汇市》欧元跌至数月低位，澳元走势关注澳洲CPI数据

欧盟周二威胁将对俄罗斯实施更为严厉的制裁，而加沙地带的冲突并未出现缓和。

欧元疲软扶助美元指数 升至六周高点80.837。英镑兑美元 微跌至1.7066，进一步远离上周触及的六年高点1.7192。

澳元持坚，在澳洲央行总裁周二讲话中未口头打压澳元汇率后一度站上0.94美元。

澳元兑美元 最新报0.9394，隔夜触及两周高点0.9423。

澳元多头目前正焦急等待0130GMT公布的澳洲通胀数据。若数据高于预期，或引发市场出现较大波动；目前利率期货市场显示，年底前澳洲降息几率为36%。

澳洲第二季基础通胀同比升幅料稳定在2.7%，消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升3.1%，略高于澳洲央行2-3%的长期目标。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3464 1.3464 +0.00 -2.04 1.3745

美元/日圆 101.47 101.46 +0.01 -3.64 105.30

欧元/日圆 136.62 136.61 +0.01 -5.60 144.73

美元/瑞郎 0.9021 0.9023 -0.02 +1.04 0.8928

英镑/美元 1.7061 1.7063 -0.01 +3.05 1.6556

美元/加元 1.0740 1.0737 +0.03 +1.13 1.0620

澳元/美元 0.9389 0.9390 -0.01 +5.34 0.8913

新西兰元/美元 0.8670 0.8665 +0.06 +5.65 0.8206

澳元/日圆 95.290 95.270 +0.02 +1.53 93.850

新西兰元/日圆 87.970 87.920 +0.06 +1.81 86.410

英镑/日圆 173.14 173.12 +0.01 -0.68 174.33

澳元/新西兰元 1.0830 1.0833 -0.03 -0.17 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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