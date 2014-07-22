《全球汇市》欧元跌至数月低位，澳元走势关注澳洲CPI数据

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
欧盟周二威胁将对俄罗斯实施更为严厉的制裁，而加沙地带的冲突并未出现缓和。
欧元疲软扶助美元指数 升至六周高点80.837。英镑兑美元 微跌至1.7066，进一步远离上周触及的六年高点1.7192。
澳元持坚，在澳洲央行总裁周二讲话中未口头打压澳元汇率后一度站上0.94美元。
澳元兑美元 最新报0.9394，隔夜触及两周高点0.9423。
澳元多头目前正焦急等待0130GMT公布的澳洲通胀数据。若数据高于预期，或引发市场出现较大波动；目前利率期货市场显示，年底前澳洲降息几率为36%。
澳洲第二季基础通胀同比升幅料稳定在2.7%，消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升3.1%，略高于澳洲央行2-3%的长期目标。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3464 1.3464 +0.00 -2.04 1.3745
美元/日圆 101.47 101.46 +0.01 -3.64 105.30
欧元/日圆 136.62 136.61 +0.01 -5.60 144.73
美元/瑞郎 0.9021 0.9023 -0.02 +1.04 0.8928
英镑/美元 1.7061 1.7063 -0.01 +3.05 1.6556
美元/加元 1.0740 1.0737 +0.03 +1.13 1.0620
澳元/美元 0.9389 0.9390 -0.01 +5.34 0.8913
新西兰元/美元 0.8670 0.8665 +0.06 +5.65 0.8206
澳元/日圆 95.290 95.270 +0.02 +1.53 93.850
新西兰元/日圆 87.970 87.920 +0.06 +1.81 86.410
英镑/日圆 173.14 173.12 +0.01 -0.68 174.33
澳元/新西兰元 1.0830 1.0833 -0.03 -0.17 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 石冠兰/郑茵/张荻； 审校 徐文焰/张涛)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha