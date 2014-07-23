更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元小涨，澳元走强

* 欧元走软，因制裁俄罗斯忧虑

* 美元兑欧元遭遇技术性阻力

* 澳元升高，因核心CPI数据意外高企 (新增文末表格)

路透纽约7月23日 - 美元兑欧元周三升至八个月高位，因市场担心若对俄罗斯进一步实施制裁，可能伤及脆弱的欧元区经济增长，欧元承压走软。

但美元兑欧元 仅小涨，因未能攻克关键的技术阻力水准1.3450美元。

周二美元突破了一些技术阻力，因之前美国公布的通胀数据显示物价上涨，尽管增长较部分投资人预期的小。

美元周三的升势更为迟滞，因周三没有重要经济数据公布，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周将举行货币政策会议。

“欧元/美元已经突破了一些较明确的技术水准，但还没有形成确定性突破。”汇丰控股汇市策略部门主管Bob Lynch表示。

俄罗斯和乌克兰之间紧张局势进一步升级，如果导致对俄罗斯的贸易制裁增加，可能令欧元进一步承压。

“欧洲对俄罗斯有直接的贸易曝险，尤其是德国，因此制裁可能对欧元产生负面影响，”摩根士丹利外汇分析师Ian Stannard说。

市场下一焦点将是下周美联储的货币政策会议，投资人将关注是否近期一系列强劲的就业和通胀数据会改变央行委员对经济前景的看法。

“有可能我们将看到美联储的看法会略有不同。上次美联储的政策决定是在强劲的6月就业报告和通胀数据公布前作出的。”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。

澳元兑美元 是今日走势最大的主要货币，升0.69%，报0.9455美元，此前澳洲公布的核心通胀数据高于预期，削弱了市场对澳洲央行将进一步降息的臆测。

美元对英镑 升0.17%，报1.7034美元，此前英国央行公布的会议记录未能提升年底前升息的预期。

美元指数 持稳在80.714。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3464 1.3464 +0.00 -2.04 1.3745

美元/日圆 101.47 101.46 +0.01 -3.64 105.30

欧元/日圆 136.63 136.65 -0.01 -5.53 144.63

美元/瑞郎 0.9022 0.9023 -0.01 +1.05 0.8928

英镑/美元 1.7042 1.7063 -0.12 +2.94 1.6556

美元/加元 1.0726 1.0737 -0.10 +1.00 1.0620

澳元/美元 0.9452 0.9390 +0.66 +6.05 0.8913

欧元/瑞郎 1.2146 1.2149 -0.02 -1.02 1.2271

欧元/英镑 0.7898 0.7891 +0.09 -4.81 0.8297

新西兰元/美元 0.8702 0.8665 +0.43 +6.04 0.8206

美元/挪威克朗 6.1933 6.1880 +0.09 +2.09 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3414 8.3335 +0.09 +0.03 8.3387

美元/瑞典克朗 6.8375 6.8482 -0.16 +6.23 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2069 9.2220 -0.16 +4.06 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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