《全球汇市》新西兰元受央行立场拖累下滑，其它货币则静待中国PMI

这并不完全出人意料，因很多人一直在质疑，在汇率居高不下，通胀受控，且主要出口获利产品奶制品价格下跌的情况下，是否有必要继续收紧政策。
但新西兰元的跌势却极为迅猛，兑美元 从0.8703美元跌至0.8606美元，最新报0.8613美元。
“最让人意外的可能是有关新西兰元汇率偏高的措辞。‘有可能大跌’被解读为含蓄的干预威胁，”Westpac资深分析师Imre Speizer称。
花旗集团的分析师称，央行官员很少对汇率做出这样直截了当的评论，说明他们对新西兰元强势有很大的挫败感。
澳元兑美元 跟随新西兰元小幅下跌，从三周高位0.9463跌至0.9443。
澳新货币近期走向，要看0130GMT即将公布的中国制造业数据。该数据若令人失望，无疑将给新西兰元空头提供新的卖出理由。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3458 1.3464 -0.04 -2.09 1.3745
美元/日圆 101.52 101.47 +0.05 -3.59 105.30
欧元/日圆 136.63 136.62 +0.01 -5.60 144.73
美元/瑞郎 0.9024 0.9022 +0.02 +1.08 0.8928
英镑/美元 1.7034 1.7042 -0.05 +2.89 1.6556
美元/加元 1.0728 1.0726 +0.02 +1.02 1.0620
澳元/美元 0.9436 0.9452 -0.17 +5.87 0.8913
新西兰元/美元 0.8605 0.8702 -1.11 +4.86 0.8206
澳元/日圆 95.790 95.910 -0.13 +2.07 93.850
新西兰元/日圆 87.360 88.300 -1.06 +1.10 86.410
英镑/日圆 172.93 172.93 +0.00 -0.80 174.33
澳元/新西兰元 1.0958 1.0856 +0.94 +1.01 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 郑茵/石冠兰/王丽鑫/杜明霞)