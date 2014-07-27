更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元触及八个月高位，因德国Ifo数据疲弱

(新增文末汇率表格)

* 疲弱的德国Ifo数据殃及欧元，支撑美元

* 地缘政治紧张局势令欧元承压 ( )

路透纽约7月25日 - 美元兑欧元周五触及八个月高位，此前德国公布的Ifo企业景气判断指数疲弱，凸显对地缘政治紧张局势的担忧令欧元区经济承压。

德国经济智库Ifo对约七千家企业进行的月度调查结果显示，7月IFO企业景气判断指数降至108.0，为连跌三个月，且不及分析师预估的109.4。

“美国公布的经济数据保持强劲，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示，“但欧洲公布的经济数据就不那么好了。”

Scalone表示，周四美国公布的初请失业金人数降至2006年来最低，带动了对美国就业市场正在改善的观点。本月稍早数据显示美国6月非农就业岗位大增。

分析师表示，疲弱的德国企业景气指数凸显围绕俄罗斯和乌克兰的紧张局势对欧洲最大经济体－德国经济的冲击。他们表示，对俄罗斯严厉制裁可能影响德国企业的信心。

外交官表示，欧盟大使周五达成初步协议，对俄罗斯追加制裁，但细节尚未敲定。分析师已经指出，制裁可能妨碍俄罗斯和德国的贸易，从而影响欧洲经济成长。

“地缘政治紧张局势和不确定性已经给欧洲和欧元的信心带来了明显的影响。”Westpac Securities高见汇市策略师Richard Franulovich表示。

美国商务部公布，6月耐用品订单增幅大于预期后，美元兑欧元上涨，但分析师表示，在交易商认为数据细节乏善可陈，包括5月数据被下修后，数据带来的积极影响减弱。

纽约尾盘，欧元兑美元 跌0.27%，报1.3429美元，盘中一度跌至1.34210美元的八个月低点。美元兑日圆 微升0.03%，报101.83日圆。

美元兑瑞郎 尾盘升0.23%，报0.90480瑞郎，稍早触及五个月高位0.90520瑞郎。美元指数 升0.22%，报81.047。

分析师关注下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二和周三的货币政策会议，以及周五的美国7月非农就业报告。根据路透调查，分析师预计7月美国非农就业岗位增加23.5万。

“美联储声明基调有可能略更强硬，”Westpac的Scalone表示，因近期美国就业增长强劲。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3429 1.3463 -0.25 -2.30 1.3745

美元/日圆 101.82 101.81 +0.01 -3.30 105.30

欧元/日圆 136.73 137.06 -0.24 -5.46 144.63

美元/瑞郎 0.9047 0.9024 +0.25 +1.33 0.8928

英镑/美元 1.6972 1.6984 -0.07 +2.51 1.6556

美元/加元 1.0810 1.0743 +0.62 +1.79 1.0620

澳元/美元 0.9393 0.9418 -0.27 +5.39 0.8913

欧元/瑞郎 1.2149 1.2148 +0.01 -0.99 1.2271

欧元/英镑 0.7907 0.7923 -0.20 -4.70 0.8297

新西兰元/美元 0.8551 0.8571 -0.23 +4.20 0.8206

美元/挪威克朗 6.2215 6.1979 +0.38 +2.56 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3570 8.3461 +0.13 +0.22 8.3387

美元/瑞典克朗 6.8179 6.8272 -0.14 +5.92 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1562 9.1907 -0.38 +3.49 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价