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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 07:50 BJT

《全球汇市》美元指数守在六个月高位附近，关注美联储会议

IG策略师Evan Lucas表示，“预计今日交投仍将淡静，市场将静候周末公布的数据。”

汇市缺乏波动已经成为今年大部分的特点，外汇交易半年报也凸显这个趋势。

纽约外汇交易委员会数据显示，北美4月场外外汇交易工具日成交量较上年同期下降20%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3436 1.3439 -0.02 -2.25 1.3745

美元/日圆 101.80 101.85 -0.05 -3.32 105.30

欧元/日圆 136.78 136.88 -0.07 -5.49 144.73

美元/瑞郎 0.9039 0.9037 +0.02 +1.24 0.8928

英镑/美元 1.6984 1.6982 +0.01 +2.59 1.6556

美元/加元 1.0800 1.0794 +0.06 +1.69 1.0620

澳元/美元 0.9409 0.9405 +0.04 +5.56 0.8913

新西兰元/美元 0.8548 0.8546 +0.02 +4.17 0.8206

澳元/日圆 95.780 95.790 -0.01 +2.06 93.850

新西兰元/日圆 87.030 87.040 -0.01 +0.72 86.410

英镑/日圆 172.88 172.96 -0.05 -0.83 174.33

澳元/新西兰元 1.1002 1.1003 -0.01 +1.42 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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