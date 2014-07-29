《全球汇市》美元坚守六个月高位附近，关注美联储会议和数据

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
美元兑日圆 持平于101.90。
除了美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议和美国就业数据，投资者还关注本周稍晚将公布的欧元区通胀数据和中国与欧元区采购经理人指数(PMI)。
IG策略师Evan Lucas表示，“预计今日交投仍将淡静，市场将静候本周尾段公布的数据。”
今年大部分时间汇市的特点是波动低，外汇交易半年报看似也凸显这个趋势。
纽约外汇交易委员会数据显示，北美4月场外外汇交易工具日成交量较上年同期下降20%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3433 1.3439 -0.04 -2.27 1.3745
美元/日圆 101.94 101.85 +0.09 -3.19 105.30
欧元/日圆 136.94 136.88 +0.04 -5.38 144.73
美元/瑞郎 0.9042 0.9037 +0.06 +1.28 0.8928
英镑/美元 1.6974 1.6982 -0.05 +2.52 1.6556
美元/加元 1.0802 1.0794 +0.07 +1.71 1.0620
澳元/美元 0.9393 0.9405 -0.13 +5.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8543 0.8546 -0.04 +4.11 0.8206
澳元/日圆 95.750 95.790 -0.04 +2.02 93.850
新西兰元/日圆 87.090 87.040 +0.06 +0.79 86.410
英镑/日圆 173.03 172.96 +0.04 -0.75 174.33
澳元/新西兰元 1.0987 1.1003 -0.15 +1.28 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/王丽鑫/郑茵/杜明霞；审校 徐文焰/王丽新/田建华/王洋)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%