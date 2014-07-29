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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 12:08 BJT

《全球汇市》美元坚守六个月高位附近，关注美联储会议和数据

美元兑日圆 持平于101.90。

除了美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议和美国就业数据，投资者还关注本周稍晚将公布的欧元区通胀数据和中国与欧元区采购经理人指数(PMI)。

IG策略师Evan Lucas表示，“预计今日交投仍将淡静，市场将静候本周尾段公布的数据。”

今年大部分时间汇市的特点是波动低，外汇交易半年报看似也凸显这个趋势。

纽约外汇交易委员会数据显示，北美4月场外外汇交易工具日成交量较上年同期下降20%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3433 1.3439 -0.04 -2.27 1.3745

美元/日圆 101.94 101.85 +0.09 -3.19 105.30

欧元/日圆 136.94 136.88 +0.04 -5.38 144.73

美元/瑞郎 0.9042 0.9037 +0.06 +1.28 0.8928

英镑/美元 1.6974 1.6982 -0.05 +2.52 1.6556

美元/加元 1.0802 1.0794 +0.07 +1.71 1.0620

澳元/美元 0.9393 0.9405 -0.13 +5.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8543 0.8546 -0.04 +4.11 0.8206

澳元/日圆 95.750 95.790 -0.04 +2.02 93.850

新西兰元/日圆 87.090 87.040 +0.06 +0.79 86.410

英镑/日圆 173.03 172.96 +0.04 -0.75 174.33

澳元/新西兰元 1.0987 1.1003 -0.15 +1.28 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/王丽鑫/郑茵/杜明霞；审校 徐文焰/王丽新/田建华/王洋)
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