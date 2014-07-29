《全球汇市》美元走强，因预期美联储对通胀态度强硬及美国数据强劲

* 交易商静待美联储周三货币政策声明

* 本周美国还将公布GDP和就业数据

* 美元兑欧元触及八个月新高

* 美国7月消费者信心指数大涨

路透纽约7月29日 - 美元兑欧元周二触及八个月新高，兑日圆和瑞郎上涨，因预期美国经济数据强劲，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三将发布的货币政策声明可能对通胀的基调更为强硬。

分析师表示，预计美联储在周三结束为期两日货币政策会议后将再度缩减每月购债规模100亿美元，并可能暗示鉴于美国就业市场成长，正接近升息。

“市场开始对(联储)基调发生转变的看法更为放心，投资人为此正调整仓位。”美银美林汇市策略师Ian Gordon表示。

但他表示，美银预计联储将维持对通胀温和的立场，因联储官员强调就业市场仍有闲置。分析师表示，最终升息会吸引投资流入美国，从而提升美元。

分析师表示，对美国第二季经济成长和7月非农就业数据强劲的预期支撑美元。根据路透访查的分析师，周三将出炉的国内生产总值(GDP)预计将成长3%，首季为萎缩2.9%。

分析师预计，7月美国非农就业岗位增长23.3万，低于6月的28.8万，但仍显示出美国就业市场的动能。

美国经济谘商会周二公布，7月美国消费者信心指数为90.9，为2007年10月来最高，6月消费者信心指数被上修为86.4，前值为85.2。路透访问的分析师预期7月消费者信心指数为85.3。 数据有助于支撑美元兑主要货币的强势。

“整体局面就是美国经济持续复苏，今早的数据符合这一情况。”巴克莱汇市策略师Aroop Chatterjee表示。

分析师还表示，欧盟周二同意对俄罗斯的新制裁令欧元承压，因这可能给俄罗斯同欧洲的贸易关系带来负面影响。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.22%，报1.3410美元，略高于1.3402美元的八个月新低。

美元兑日圆 升0.27%，报102.12日圆，略低于稍早触及的102.15日圆的三周高位。

美元兑瑞郎 升0.32%，报0.9069瑞郎，略低于稍早触及的0.9074瑞郎的五个月高位。

美元指数 尾盘升0.22%，报81.202。

指标美国10年期公债 收益率跌至2.46%，周一尾盘报2.49%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价