《全球汇市》欧元兑美元跌破1.34，关注美联储会议和美国GDP数据

**欧元承压**
State Street Global外汇主管Bart Wakabayashi称，近期欧元受到打压，因为市场担忧乌克兰地缘紧张局势，以及对俄经济制裁或给欧洲经济产生负面影响。
“大家谈论这些已有大约六个月之久，但最近才得到了一些证实，”Wakabayashi表示，并称这些问题不太可能很快消除。
上周稍晚一项调查显示，德国7月IFO企业景气判断指数降至九个月低位，进一步显示该国经济正在减速，而且说明企业担忧乌克兰、伊拉克和加沙地区的危机。
欧洲另一个经济体瑞典表示，该国第二季经济增长不及预期，打压克朗兑美元 跌至两年低点6.8935克朗。
欧盟及美国周二宣布对俄罗斯的进一步制裁措施，目标为能源、银行及军工行业，此为西方国家因俄罗斯支持乌克兰东部反叛份子而实施的最严厉制裁。
美元兑日圆 触及三周高点102.19。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3398 1.3409 -0.08 -2.52 1.3745
美元/日圆 102.18 102.11 +0.07 -2.96 105.30
欧元/日圆 136.88 136.92 -0.03 -5.36 144.63
美元/瑞郎 0.9074 0.9069 +0.06 +1.64 0.8928
英镑/美元 1.6928 1.6943 -0.09 +2.25 1.6556
美元/加元 1.0862 1.0850 +0.11 +2.28 1.0620
澳元/美元 0.9368 0.9382 -0.15 +5.10 0.8913
新西兰元/美元 0.8505 0.8500 +0.06 +3.64 0.8206
欧元/瑞郎 1.2160 1.2160 +0.00 -0.90 1.2271
欧元/英镑 0.7911 0.7913 -0.03 -4.65 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2424 9.1919 +0.55 +4.46 8.8474
美元/挪威克朗 6.2486 6.2492 -0.01 +3.01 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 王洋/张明钧/艾茂林/李春喜; 审校 蔡美珍/张明钧)