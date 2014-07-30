《全球汇市》美元缩减涨幅，因美联储声明基调没有预期强硬

* 美联储声明基调没有预期强硬

* 美国第二季GDP数据优于预期

* 美国ADP就业报告不及预期

* 市场仍乐观认为美国非农就业报告将强劲

路透纽约7月30日 - 美元兑一篮子主要货币周三缩减涨幅，因之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的货币政策声明令对联储会采取更为强硬倾向的预期失望。

美联储在为期两日的货币政策会议后发布声明，指出失业率下滑，并暗示更满意通胀向2%目标上升。但联储仍重申担心就业市场闲置，并确认不急于升息。

美联储一如预期，进一步缩减每月购债规模100亿美元。

“美联储声明没有本应的那么强硬，”EverBank Wealth Management高级市场策略师Chris Gaffney表示。交易商密切关注美联储，以寻找何时将升息的迹象。升息会透过带动资金流入美国而提升美元价值。

美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。

分析师表示，数据增加了美联储在9月下一次政策会议上偏向更为强硬的可能性。GDP数据发布后，美元指数触及81.545的10个半月高位。

GDP数据盖过了ADP民间就业报告。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国7月民间就业人数增加21.8万人，低于分析师预期的增加23万人。

ADP数据“仍符合月度创造就业强劲”，且“没有压制对周五美国非农就业报告的乐观情绪。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。根据路透调查，分析师预计美国7月非农就业岗位增加23.3万。

纽约尾盘，美元指数 升0.25%，报81.419。欧元兑美元 尾盘跌0.12%，报1.3393美元，从稍早触及的八个月低点1.3368美元略有反弹。美元兑日圆 尾盘升0.75%，报102.86日圆，盘中触及三个月高位103.08日圆。

美元兑瑞郎 升0.2%，报0.9087瑞郎，盘中升至0.9106瑞郎的六个月高位。美国公债收益率上扬，指标10年期公债收益率 由周二尾盘的2.46%大涨至2.56%。(完)

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